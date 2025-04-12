أطعمة تقلل خطر الإصابة بالسرطان وأخرى تزيده.. هل تعرفونها؟

ووفقا له، على الرغم من عدم وجود منتج واحد يضمن الحماية الكاملة ضد ، إلا أن التغذية السليمة تشكل عنصرا هاما للوقاية ودعم الجسم أثناء العلاج.ويشير الطبيب، إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن بعض المنتجات الغذائية تحتوي على مواد قادرة على كبح نمو الخلايا السرطانية وتعزيز المناعة. ومنها:الخضروات الصليبية (البروكلي، القرنبيط): تحتوي على السلفورافان المثبط لنمو الخلايا السرطانيةالثمار الملونة:غنية بمضادات الأكسدة، وتحتوي على حمض الإيلاجيك الحامي للحمض النوويالثوم والبصل: يحتويان على الأليسين والكيرسيتين، ولها تأثير قوي مضاد للالتهاباتالشاي الأخضر: غني بالكاتيكين المانع لتكوين الأوعية الدموية المغذية للأورامالأسماك الدهنية (السلمون، الماكريل): تقلل الالتهابات المزمنة، ومصدر لأوميغا-3الطبي (الشيتاكي، الريشي): محفزات مناعية قويةالكركم:يحتوي على الكركمين المثبط لنمو الخلايا السرطانيةويحذر الطبيب من منتجات تزيد خطر الإصابة بالسرطان، مثل اللحوم المصنعة، واللحوم الحمراء الزائدة، والسكر والكربوهيدرات المكررة، والكحول والدهون المتحولة.ويؤكد الخبير أنه لا يوجد نظام غذائي يوفر الحماية من السرطان بنسبة 100 بالمئة، لكنه يمكن أن يصبح حليفا جيدا في الوقاية من المرض ومكافحته.