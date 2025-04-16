الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة غذائية ويكشف المزورين.. هل نأكل عسلاً حقيقيا؟

ويمكن كشف أصل العسل حتى بعد معالجته أو تصفيته، في خطوة تُعد بمثابة درع حماية للمستهلكين والمزارعين الشرفاء على حد سواء.العسل، المعروف بفوائده الصحية ومذاقه الفريد، هو أيضا أحد أكثر المنتجات عرضة للتزوير عالميا، حيث يُساء في كثير من الأحيان استخدام التسميات الخاصة بمصدره الجغرافي أو النباتي لرفع سعره. لكن ذلك قد يتغير بفضل الاكتشاف الجديد.يقول بايين، رئيس والكيمياء الزراعية بجامعة ماكغيل: "بعض أنواع العسل، كالعسل المستخلص من زهرة واحدة فقط، تُباع بأسعار مرتفعة نظرا لنكهتها المميزة وفوائدها الصحية، وهناك من يستغل ذلك بتسمية خاطئة ومتعمدة لرفع السعر".الطريقة الجديدة، المنشورة في مجلة "التحليل الكيميائي"، تعتمد على بصمة كيميائية دقيقة يجري التقاطها باستخدام مطياف الكتلة عالي الدقة، ثم تحليلها باستخدام خوارزميات تعلم آلي، ما يتيح كشف مصدر العسل بدقة حتى لو تمت تصفيته من حبوب اللقاح.وباستخدام هذه التقنية، تمكن الباحثون من مقارنة عينات متعددة من العسل بنتائج مستخلصة من مصادر نباتية معروفة، ونجحوا في التحقق من أصل العسل خلال دقائق فقط، مقارنة بالأيام التي تستغرقها الطرق التقليدية.لماذا هذا مهم؟في ظل الإقبال المتزايد على العسل تأتي هذه الأداة لحماية المستهلكين من الغش التجاري، وتدعم النحالين الشرفاء الذين يقدمون منتجات حقيقية عالية الجودة.ويضيف بايين: "المستهلكون يستحقون أن يعرفوا الحقيقة عمّا يشترونه، والمنتجون الصادقون يستحقون حماية من المنافسة غير العادلة".ويأمل فريق البحث أن تُستخدم التقنية قريبا من قبل هيئات الرقابة الغذائية حول العالم، بل ويطمحون لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل منتجات غذائية أخرى معرضة للتزوير.