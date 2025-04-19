إقامة أول مارثون مشترك بين الروبوتات والبشر... من انتصر؟

وقطع الروبوت "تيانغون ألترا"، الذي قطع مسافة نحو 21.1 كيلومتر، خط النهاية خلال ساعتين و40 دقيقة و42 ثانية، متقدما على أقرب منافس له بنحو ساعة.أما بالنسبة للمشاركين من البشر، فقد قطع عداء إثيوبي المسافة خلال ساعة ودقيقتين و36 ثانية فقط، ليتصدر المشاركين من الرجال.أما النساء، فقد قطعت عداءة المسافة خلال ساعة و 11 دقيقة و7 ثوان فقط، ليتفوق البشر هذه المرة على الروبوتات.