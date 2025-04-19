تحذير من الحبوب المنومة

قالت د. أورفيو بوكستون، من ، والباحثة الرئيسية في الدراسة: 'وجدنا أن كل زيادة في وتيرة استخدام الحبوب المنومة، ارتبطت بارتفاع اضطراب الحركة خلال الأنشطة اليومية لدى كبار السن، مثل ارتداء الملابس، وتناول الطعام، واستخدام المرحاض، والاستحمام'.وتابعت د. أورفيو بوكستون: 'كما ارتبطت بزيادة متوسطة في درجات الاضطراب خلال العام التالي لاستخدامها، بنسبة تقارب 20%، وهو ما يمثل عبئاً صحياً خطيراً على الفئات المتقدمة في العمر، وتشير النتائج إلى أن الأرق نفسه، والاعتماد طويل الأمد على الحبوب المنومة، يسهمان في التدهور الجسدي، والسقوط خاصةً بين كبار السن'.يوصي الباحثون باللجوء إلى العلاج السلوكي المعرفي كخيار علاجي فعال وآمن للأرق، مؤكدين أن اضطرابات النوم ليست جزءاً طبيعياً من الشيخوخة كما يعتقد الكثيرون، بل مشكلة صحية تستدعي التدخل والعلاج.ودعت الدراسة إلى تعزيز وعي كبار السن وأسرهم بمخاطر الاعتماد على الأدوية المنومة، وإلى توفير مزيد من خدمات العلاج النفسي والسلوكي خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.