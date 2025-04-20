جورجينا شريكة رونالدو ترتدي العباءة والحجاب (صور)

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خطفت عارضة الأزياء شريكة النجم قائد الأنظار بظهورها بالحجاب خلال زيارتها إلى جامع الشيخ زايد الكبير في .

وشاركت جورجينا متابعيها عبر موقع "إنستغرام" بعض الصور من زيارتها إلى والتي شهدت تواجدها في مسجد الشيخ زايد الكبير.





وظهرت بإطلالة هادئة ورقيقة حيث ارتدت عباءة أنيقة باللون البيج أضفت عليها مزيدا من الرقي ونسقتها بطريقة بسيطة.



ولكن الملفت الانتباه بشكل خاص كان وشما بالخط العربي نقش على يدها حمل عبارة: "ابعد عنا الشر آمين" في خطوة أثارت فضول المتابعين خاصة أن اختيارها للغة العربية والتي ليست لغتها الأم أضفى على الإطلالة طابعا غير مألوف. وظهرت بإطلالة هادئة ورقيقة حيث ارتدت عباءة أنيقة باللون البيج أضفت عليها مزيدا من الرقي ونسقتها بطريقة بسيطة.ولكن الملفت الانتباه بشكل خاص كان وشما بالخط العربي نقش على يدها حمل عبارة: "ابعد عنا الشر آمين" في خطوة أثارت فضول المتابعين خاصة أن اختيارها للغة العربية والتي ليست لغتها الأم أضفى على الإطلالة طابعا غير مألوف.