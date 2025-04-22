أول تعليق من مي الغيطي بعد زفافها على طبيب بريطاني

ونشرت مي صورًا جديدة من الحفل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت عليها: "مليئة بالحب، شكرًا لكل من جعل هذا اليوم مميزًا".وكانت مي أعلنت عن خطبتها في الماضي، وشاركت جمهورها صورًا جمعتها بخطيبها، وعلّقت: "رسميًا تمت خطبتي لصديقي المقرب، الدكتور Andreas Brown، شكرًا لكل أصدقائي الذين جعلوا هذا اليوم مميزًا".يُذكر أن الفنانة شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "الكابتن"، الذي تم عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان.المسلسل من بطولة ، ، ، ، فرج، ، ، ، أحمد ، عمر شرقي، ووئام مجدي، وتأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.