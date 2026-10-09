البرازيلي نيتو يحتفل بعامه الـ114

وتزامن عيد ميلاده هذا العام مع عيد ميلاد كين ويكس، ثاني أكبر رجل معمر في العالم، الذي أتم عامه الـ113. وعلى الرغم من المسافة التي تقارب 14 ألف كيلومتر بين وأستراليا، اختار المعمران الاحتفال معا بطريقتهما الخاصة، إذ تبادلا صورا وبطاقات تهنئة، وظهر كل منهما حاملا رسالة تهنئة للآخر، في مشهد نادر يجمعهما معا.ولد جواو مارينيو نيتو في 5 أكتوبر 1912 بمدينة مارانغوابي البرازيلية، وعاصر خلال أكثر من 11 عقدا تحولات كبرى شهدها العالم، من الحربين العالميتين إلى ظهور التلفزيون والثورة التكنولوجية وصولًا إلى عصر .وأحيا نيتو عيد ميلاده وسط أفراد عائلته الكبيرة، إذ لديه 8 أبناء و22 حفيدا و15 من أبناء الأحفاد و3 من الجيل الخامس. وعند سؤاله عن سر عمره الاستثنائي، لم يقدم وصفة معقدة، بل أرجع الأمر إلى الأشخاص المحيطين به، مؤكدا أن وجود الطيبين إلى جانبه والحفاظ على أحبائه قريبين من قلبه كانا من أهم أسباب رحلته الطويلة في الحياة.وببلوغه 114 عاما، يواصل جواو مارينيو نيتو كتابة فصل استثنائي في تاريخ المعمرين، فيما حمل احتفاله الأخير لحظة نادرة جمعت بين اثنين من أكبر الرجال سنا في العالم عبر آلاف الكيلومترات.