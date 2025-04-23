لمكافحة السمنة والسرطان... فوائد جديدة مذهلة للجوز

ينتج عن هضم الجوز مضادات قوية للالتهابات تفيد من لديهم سمنةوبينت التجربة أن الإيلاغيتانينات، وهي مركبات بوليفينول مشتقة من النباتات موجودة في الجوز، تُستقلب حصرياً بواسطة ميكروبيوم الأمعاء إلى مجموعة واسعة من الجزيئات المضادة للالتهابات تُسمى اليوروليثينات.وترتبط هذه الجزيئات بخصائص مضادة للالتهابات قوية جداً، وقد تُثبط .وفي هذه التجربة السريرية، شارك 39 مريضاً أعمارهم بين 40 و65 عاماً، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون، وفق "مديكال إكسبريس".وطُلب من المرضى تجنب جميع الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الإيلاغيتانين لمدة أسبوع، لضبط مستويات اليوروليثين لديهم عند الصفر، أو بالقرب منه، قبل أن يبدأوا في تناول الجوز الغني بالإيلاغيتانين، كجزء من نظامهم الغذائي الذي يخضع للمراقبة الدقيقة.وفي نهاية الدراسة التي استمرت 3 أسابيع، خضعوا لتنظير القولون عالي الدقة، الذي أجراه الدكتوران جون بيرك وهالة وزيري.تثبيط سرطان القولونومن بين النتائج الرئيسية، وجد الباحثون أن ارتفاع مستويات اليوروليثين أ في بول المرضى يرتبط بتثبيط سرطان القولون والمستقيم.كما وُجد انخفاض في مستويات العديد من علامات الالتهاب الموجودة في الدم، خاصةً لدى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.وتوصل الباحثون إلى أن تناول الجوز يعزّز صحة القولون، ويقلل الالتهابات وخاصة لدى من لديهم سمنة أو زيادة كبيرة في الوزن، إلى جانب أنه يوفر فائدة وقائية ضد سرطان القولون.