وفاة البابا فرنسيس تعيد ليلى عبد اللطيف إلى الواجهة.. ماذا قالت؟

توقعت في المقابلة أن تتجه الأنظار نحو بسبب "حدث مؤسف"، مشيرة إلى أن "صحته على المحك"، ما اعتبره البعض تلميحًا مبكرًا لوفاته.وكان الفاتيكان قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الاثنين الماضي، أعلن فيه وفاة عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عامًا.البابا هو أول بابا من أصول أمريكية لاتينية يتولى رئاسة .وتم تداول المقطع الذي نشرته ليلى نطاق واسع، حيث ظهرت خلاله تقول إن "الإعلام والأنظار ستتوجه نحو بابا الفاتيكان بسبب حدث مؤسف، وأن صحته تمر بمرحلة حرجة"، دون أن تحدد تفاصيل دقيقة، مما دفع المتابعين للربط بين التصريح والوفاة التي تلت ذلك بفترة.ليلى ، لبنانية الجنسية، تُعرف على نطاق واسع في العالم العربي بتوقعاتها التي تشمل الأبراج والأحداث العامة والسياسية والفنية، بالإضافة إلى شخصيات على المستوى المحلي والعالمي.وأثارت على مر السنين جدلًا واسعًا بسبب ما يراه البعض دقة في بعض التوقعات، بينما يصفها آخرون بأنها تعتمد على أسلوب الإثارة دون سند علمي.رغم الانتقادات المتكررة من قبل العلماء والمتخصصين الذين يعتبرون أن توقعاتها لا تستند إلى أسس علمية موثوقة، إلا أنها تحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة في العالم العربي، ويتعامل معها البعض كمصدر دائم للترقب والتوقع.ليلى عبد اللطيف تطرح توقعاتها بشكل دوري، وغالبًا ما تُستقبل آراؤها بمزيج من الترقب والتشكيك، ما يجعلها واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في مجال التنجيم والفلك في المنطقة.