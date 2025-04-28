أسعار صادمة للإعلانات.. من هم أغنى مشاهير إنستغرام؟

وفي صدارة القائمة، يأتي نجم كرة القدم ، ، الذي يتقاضى نحو 3.43 مليون دولار مقابل كل منشور إعلاني يشاركه مع متابعيه، متفوقًا بفارق واضح عن باقي النجوم بحسب تصنيف مؤشر HopperHQ.ويليه في المرتبة الثانية بـ 2.73 مليون دولار لكل منشور، ثم ثالثًا بـ 2.56 مليون دولار، تليها في المركز الرابع بـ 2.39 مليون دولار، وفي المركز الخامس (ذا روك) بـ 2.38 مليون دولار.وفي المركز السادس تأتي أريانا غراندي بـ 2.2 مليون دولار ثم سابعًا بـ 2.17 مليون وبيونسيه نولز ثامنًا بـ 1.9 مليون قبل تاسعًا بـ 1.85 مليون، وأخيرًا في المركز العاشر جستن بيبر بـ 1.76 مليون دولار لكل منشور.