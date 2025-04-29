يوتيوب تختبر ميزة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

وقد ظهرت الميزة الجديدة على منصة " " حاليًا لعدد محدود من مشتركي YouTube Premium في لبعض عمليات البحث باللغة .وليس من الواضح حتى الآن متى أو ما إذا كانت هذه الميزة الجديدة على "يوتيوب" ستُطرح على نطاق واسع، لكن "جوجل" تجمع تعليقات المستخدمين الذين لديهم إمكانية الوصول إليها، ومن المحتمل أن نسمع المزيد عن الميزة الجديدة في مؤتمر Google I/O الشهر المقبل.وحول الميزة المبتكرة، أوضحت شركة "جوجل"، في منشور عبر مجتمع "يوتيوب"، أن هذه الميزة تستخدم لتحديد أكثر الأجزاء فائدة في مقاطع الفيديو التي ترتبط بنتائج البحث، مثل البحث عن أفضل سماعات عزل ضوضاء، أو أبرز المتاحف في مدينة .وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تقديم تقييمات لهذه المقاطع التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي من خلال زر الإعجاب أو عدم الإعجاب.