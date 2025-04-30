Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سان جيرمان يتجاوز آرسنال بنصف نهائي أبطال أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مشروب يطيل العمر حتى 100 سنة.. البعض يحضره دون معرفة!

منوعات

2025-04-30 | 09:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مشروب يطيل العمر حتى 100 سنة.. البعض يحضره دون معرفة!
909 شوهد

كشف طبيب قلب إسباني أن تناول فنجان قهوة في الصباح الباكر قد يكون السر الخفي لحياة أطول وقلب أكثر صحة.

وحذر الطبيب في في الوقت نفسه من شرب القهوة بعد الظهر لما له من آثار عكسية على الجسم.
وفي فيديو شاركه مع متابعيه البالغ عددهم 400 ألف على إنستغرام، أشار الدكتور أوريليو روجاس، أخصائي القلب في مستشفى مالقة الجامعي، إلى نتائج دراسة حديثة أجراها مركز أبحاث السمنة في جامعة تولين الأمريكية، والتي تابعت حالة 20 ألف شخص على مدى أكثر من 20 عاما.

نتائج مذهلة للقهوة الصباحية
ووفقًا للدراسة، فإن الأشخاص الذين اعتادوا شرب القهوة في الصباح كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 16% خلال فترة الدراسة التي استمرت 10 سنوات، مقارنةً بمن لا يشربونها. كما انخفضت لديهم مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 30%.

لكن اللافت أن هذه الفوائد لم تظهر لدى من يشربون القهوة على مدار اليوم، إذ أوضح الدكتور روجاس أن الكافيين بعد منتصف النهار يعطل الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤثر على إفراز هرمونات مثل الميلاتونين والكورتيزول، ويزيد مستويات التوتر.

وقال الطبيب: "شرب القهوة في فترة بعد الظهر يبدو أنه يخل بنظام الراحة والنوم الطبيعي، لذلك استمتعوا بالقهوة أول شيء في الصباح".
ويرجع جزء كبير من هذه الفوائد الصحية إلى المكونات الغنية في حبوب القهوة، والتي تحتوي على فيتامينات B2 وB5، الضرورية لصحة خلايا الدم وتنظيم الكوليسترول، إلى جانب المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذين يلعبان دورا محوريا في تنظيم ضغط الدم وسكر الدم.

كما أشارت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن المركبات النباتية الموجودة في القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة تصل إلى 10%.

وفي دراسة أخرى نُشرت عام 2023، تابع باحثون من سنغافورة 12,500 شخص في الخمسينيات من أعمارهم، وتوصلوا إلى أن من يشربون أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالهشاشة الجسدية في السبعينيات من عمرهم بنسبة تقارب 50%.

كما وُجد أن من يشربون الشاي الأخضر أو الأسود يوميا كانوا أقل عرضة للهشاشة بنسبة 18%، حيث سجل الشاي الأخضر فائدة أكبر (19%) مقارنة بالشاي الأسود .(12%)

وتشير هذه النتائج إلى أن الكافيين، بالتعاون مع مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة والشاي، قد يساعد في إبطاء تدهور الخلايا، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسرطان، مما يُسهم في الحفاظ على قوة الجسم مع التقدم في السن.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر

القهوة

العمر

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
Play
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
Play
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
Play
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-29
Play
29-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-29
Live Talk
Play
Live Talk
المحتوى الهابط.. مرض العصر - الحلقة ١٨ | 2025
10:30 | 2025-04-29
Play
المحتوى الهابط.. مرض العصر - الحلقة ١٨ | 2025
10:30 | 2025-04-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
Play
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
رحال
Play
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Play
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
Play
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Play
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
Play
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
Play
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
Play
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
Play
ساحة الطيران بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-30
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
Play
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
Play
نشرة ٢٩ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-29
Play
29-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-29
Live Talk
Play
Live Talk
المحتوى الهابط.. مرض العصر - الحلقة ١٨ | 2025
10:30 | 2025-04-29
Play
المحتوى الهابط.. مرض العصر - الحلقة ١٨ | 2025
10:30 | 2025-04-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
Play
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
رحال
Play
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Play
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
Play
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Play
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
Play
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
Play
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
Play
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
اخترنا لك
منها العلكة.. اطعمة ممنوعة قانونياً في بعض الدول
11:37 | 2025-04-30
تفاعلوا بالملصقات.. اختبار ميزة جديدة في "واتساب"
09:58 | 2025-04-30
ما علاقة النظام الغذائي باضطرابات النوم ؟
02:10 | 2025-04-30
مخاوف من الذكاء الاصطناعي على "ميتا": أدوار عاطفية وجنسية مع القُصَّر!
12:37 | 2025-04-29
دراسة: علب الطعام البلاستيكية قاتلة أحياناً وضحايها مئات الآلاف
12:34 | 2025-04-29
ChatGPT يُقدّم نسخة "خفيفة" من Deep Research لجميع المستخدمين
08:53 | 2025-04-29

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.