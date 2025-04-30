مشروب يطيل العمر حتى 100 سنة.. البعض يحضره دون معرفة!

وحذر الطبيب في في الوقت نفسه من شرب القهوة بعد الظهر لما له من آثار عكسية على الجسم.وفي فيديو شاركه مع متابعيه البالغ عددهم 400 ألف على إنستغرام، أشار الدكتور أوريليو روجاس، أخصائي القلب في مستشفى الجامعي، إلى نتائج دراسة حديثة أجراها مركز أبحاث السمنة في الأمريكية، والتي تابعت حالة 20 ألف شخص على مدى أكثر من 20 عاما.نتائج مذهلة للقهوة الصباحيةووفقًا للدراسة، فإن الأشخاص الذين اعتادوا شرب القهوة في الصباح كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 16% خلال فترة الدراسة التي استمرت 10 سنوات، مقارنةً بمن لا يشربونها. كما انخفضت لديهم مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 30%.لكن اللافت أن هذه الفوائد لم تظهر لدى من يشربون القهوة على مدار اليوم، إذ أوضح الدكتور روجاس أن الكافيين بعد يعطل الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤثر على إفراز هرمونات مثل الميلاتونين والكورتيزول، ويزيد مستويات التوتر.وقال الطبيب: "شرب القهوة في فترة بعد الظهر يبدو أنه يخل بنظام الراحة والنوم الطبيعي، لذلك استمتعوا بالقهوة أول شيء في الصباح".ويرجع جزء كبير من هذه الفوائد الصحية إلى المكونات الغنية في حبوب القهوة، والتي تحتوي على فيتامينات B2 وB5، الضرورية لصحة خلايا الدم وتنظيم ، إلى جانب المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذين يلعبان دورا محوريا في تنظيم ضغط الدم وسكر الدم.كما أشارت دراسة نُشرت في للتغذية السريرية إلى أن المركبات النباتية الموجودة في القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة تصل إلى 10%.وفي دراسة أخرى نُشرت عام 2023، تابع باحثون من 12,500 شخص في الخمسينيات من أعمارهم، وتوصلوا إلى أن من يشربون أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالهشاشة الجسدية في السبعينيات من عمرهم بنسبة تقارب 50%.كما وُجد أن من يشربون الشاي الأخضر أو الأسود يوميا كانوا أقل عرضة للهشاشة بنسبة 18%، حيث سجل الشاي الأخضر فائدة أكبر (19%) مقارنة بالشاي الأسود .(12%)وتشير هذه النتائج إلى أن الكافيين، بالتعاون مع مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة والشاي، قد يساعد في إبطاء تدهور الخلايا، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسرطان، مما يُسهم في الحفاظ على قوة الجسم مع التقدم في السن.