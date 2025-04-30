تفاعلوا بالملصقات.. اختبار ميزة جديدة في "واتساب"

وتواصل ميتا تجاربها على واتساب، وقد تُضيف قريبًا ميزة جديدة، تُحسّن تجربة المستخدم على أحد أشهر تطبيقات المراسلة والمكالمات عالميًا، فبحسب التقارير يختبر واتساب حاليًا إمكانية التفاعل مع الرسائل باستخدام الملصقات.التفاعل بملصقوتحظى الملصقات بشعبية كبيرة على واتساب، حيث تُتيح للمستخدمين التعبير عن مشاعرهم أو ردود أفعالهم بطريقة فريدة. في الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لأجهزة أندرويد، تُقدّم ميتا ميزة جديدة كليًا، حيث تُمكّن المستخدمين من التفاعل مع الرسائل بملصق، كما هو الحال مع الرموز التعبيرية حاليًا.والميزة قيد الاختبار التجريبي حاليًا لأجهزة أندرويد، ومن المُرجّح أن تُوسّع ميتا نطاقها لتشمل أجهزة iOS في الأيام القادمة، على الأقل لمُختبري الإصدار التجريبي. وبالنظر إلى مرحلة التطوير، نتوقع أن تُطلق ميتا هذه الميزة للجميع خلال الأسابيع القليلة القادمة.تقتصر تفاعلات الرسائل حاليًا على الرموز التعبيرية، ولكن التحديث القادم سيتضمن الملصقات أيضًا. وقد تكون هذه الملصقات من حزم واتساب الرسمية، أو تطبيقات خارجية، أو ملصقات أنشأها المستخدمون بأنفسهم.وبعد إطلاق هذه الميزة سيتمكن المستخدمون عند الضغط مطولًا على رسالة لفتح شريط الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا، إضافة ملصقات للتفاعل مع الرسالة.ومن المرجح أن تُحسّن هذه الميزة قدرة مستخدمي واتساب على التفاعل مع الرسائل بشكل أكثر تعبيرًا، خاصة في الحالات التي قد لا يكون فيها استخدام الرموز التعبيرية التقليدية كافيًا.يشار إلى أن واتساب أصبح منصة مراسلة أكثر خصوصية وأمانًا، بعد تقديم ميزة خصوصية اختيارية متقدمة للدردشة تمنع المستخدمين من نقل المحتوى خارج المجموعات. وعند تفعيلها، تمنع هذه الميزة المستخدمين من تصدير الرسائل من دردشة أو مجموعة محددة، كما تمنع تنزيل الوسائط تلقائيًا إلى .