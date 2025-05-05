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5 ميزات في واتساب لا تتجاهلها

منوعات

2025-05-05 | 09:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 ميزات في واتساب لا تتجاهلها
249 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
يوفر "واتساب" العديد من ميزات الخصوصية المدمجة لمساعدة المستخدمين على حماية معلوماتهم الشخصية ومحادثاتهم، فإذا كنت قلقًا بشأن الوصول غير المصرح به إلى ملفك الشخصي، أو دعوات المجموعات غير المرغوب فيها، أو عدم ظهور الرسائل على واتساب، فكل ما عليك فعله هو تفعيل الإعدادات الصحيحة.

وإليك 5 ميزات خصوصية رئيسة، بما في ذلك بعض الخيارات المتقدمة، يجب على كل مستخدم واتساب حريص على الخصوصية تفعيلها للحفاظ على أمان محادثاته وحماية حسابه.
خصوصية المحادثات
وتشير خصوصية المحادثات المتقدمة في واتساب إلى ميزات تتجاوز إعدادات الخصوصية الأساسية، مثل: إخفاء آخر ظهور لك أو صورة ملفك الشخصي، وتوفر حماية قوية لمحادثات محددة وتفاعلات المستخدم.
وتُعد هذه الميزات مفيدة بشكل خاص إذا كنت قلقًا بشأن رؤية المحادثات الحساسة أو الوصول إليها. وبمجرد تفعيلها في محادثة فردية أو جماعية، تمنع هذه الميزة المستخدمين من تصدير المحادثات وتنزيل الوسائط إلى معرض الجهاز. ولتفعيل خصوصية المحادثات المتقدمة في واتساب، انقر على اسم المحادثة، ثم حدد "خصوصية المحادثات المتقدمة".
نسخ احتياطية مشفرة
يعتبر النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف في واتساب هو ميزة تحمي سجل محادثاتك ووسائطك المخزنة في نسخ احتياطية سحابية، مثل: غوغل درايف على أندرويد، أو آي كلاود على آيفون، باستخدام تشفير من طرف إلى طرف.
هذا يعني أنك وحدك من يمكنه الوصول إلى النسخة الاحتياطية، ولن تتمكن حتى واتساب أو غوغل أو أبل من قراءة محتوياتها.
ويستخدم التشفير كلمة مرور فريدة أو مفتاح تشفير مكونًا من 64 رقمًا، وتحمي هذه الطبقة الإضافية من الأمان محتوى دردشتك من الوصول غير المصرح به، حتى في حالة اختراق مساحة التخزين السحابية.
ولتفعيل النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف في واتساب، افتح التطبيق وانتقل إلى الإعدادات ومن ثم الدردشات وحدد النسخ الاحتياطي للدردشات، وانقر على النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف، ثم حدد "تفعيل"، وسيُطلب منك إما تعيين كلمة مرور أو استخدام مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا لتأمين النسخة الاحتياطية.
وبمجرد اختيار الطريقة المفضلة وتأكيدها، سيبدأ واتساب بتشفير نسختك الاحتياطية وتحميلها إلى السحابة.
التحكم في المجموعات
وتتيح لك هذه الميزة تحديد من يُسمح له بإضافتك إلى الدردشات الجماعية. افتراضيًّا، يمكن لأي شخص لديه رقم هاتفك إضافتك إلى مجموعة، ولكن هذا الإعداد يمنحك مزيدًا من التحكم ويساعد على منع الرسائل المزعجة أو الإضافات غير المرغوب فيها إلى المجموعات.
ويمكنك الاختيار من بين 3 خيارات هي "الجميع"، أو "جهات اتصالي"، أو "جهات اتصالي باستثناء"، ما يتيح لك استبعاد أشخاص محددين. وإذا حاول شخص غير مسموح له بإضافتك القيام بذلك، فسيُطلب منه إرسال دعوة إليك، ويمكنك قبولها أو تجاهلها. ولتفعيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات ومن ثم الخصوصية والمجموعات في واتساب، ثم اختر الخيار الذي يُناسبك.
إسكات المتصلين المجهولين
هناك ميزة خصوصية تكتم تلقائيًّا المكالمات الواردة من أرقام هواتف غير محفوظة في جهات اتصالك، لكن مع استمرار ظهور المكالمات في سجل المكالمات والإشعارات، دون أن يرن هاتفك أو يهتز عند ورودها.
وتساعد هذه الميزة على تقليل الرسائل المزعجة والاحتيالية والإزعاجات غير المرغوب فيها دون حظر المتصل تمامًا. ولا يزال بإمكانك رؤية المكالمات الفائتة من أرقام مجهولة، ومعاودة الاتصال بها عند الحاجة. ولتفعيلها، انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية واختر المكالمات، ثم فعّل خيار "إسكات المتصلين المجهولين".
العرض مرة واحدة
وتتيح لك هذه الميزة في واتساب إرسال صور أو فيديوهات لا يمكن للمستلم مشاهدتها إلا مرة واحدة، حيث تختفي من الدردشة ولا يمكن إعادة تشغيلها أو حفظها أو إعادة توجيهها.
وتُضيف هذه الميزة طبقة إضافية من الخصوصية، وتضمن عدم تخزين أو مشاركة أي محتوى حساس إلا للمستلم المقصود. ولاستخدامها، ما عليك سوى إرسال صورة أو فيديو في دردشة، ثم النقر على رمز "1" قبل الإرسال. وسيتمكن المستلم من عرض الوسائط مرة واحدة فقط، وبعدها لن تكون متاحة.


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