لماذا عليك التوقف عن الإسراف في مشاهدة فيديوهات الريل قبل النوم؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهوا الك
من
10:30 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في الأنبار.. خطة أمنية تخص قوافل الحجاج
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-526429-638829270172643401.jpg
لماذا عليك التوقف عن الإسراف في مشاهدة فيديوهات الريل قبل النوم؟
منوعات
2025-05-15 | 12:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,481 شوهد
في عصر الهواتف الذكية والمنصات الاجتماعية، أصبحت فيديوهات الريل (Reels) جزءاً من روتيننا اليومي. فهي قصيرة، ممتعة، ومصممة خصيصاً لجذب الانتباه بسرعة. إلا أن الكثيرين يقعون في فخ متابعتها قبل النوم، دون إدراك التأثيرات السلبية لذلك على صحتهم النفسية والجسدية. إليك أهم الأسباب التي تدفعك للتوقف عن هذه العادة:
1. تأثير سلبي على جودة النوم
الإفراط في مشاهدة الفيديوهات القصيرة قبل النوم يحفّز الدماغ ويجعله في حالة نشاط بدلاً من الاسترخاء. الإضاءة الزرقاء المنبعثة من الشاشة تعيق إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن الشعور بالنعاس، مما يؤدي إلى تأخير النوم واضطرابه.
2. إدمان المحتوى السريع
تعمل الريلز بأسلوب "الضربة تلو الأخرى" لعقلك؛ فهي تحفز نظام المكافأة في الدماغ من خلال تنقل سريع بين فيديو وآخر. هذا النمط من الاستهلاك السريع يجعل من الصعب لاحقاً التركيز على مهام أطول وأكثر عمقاً، ويقلل من قدرتك على الاستمتاع بالمحتوى الهادئ والمفيد.
3. القلق والمقارنة الاجتماعية
كثير من محتوى الريلز يعتمد على حياة الآخرين المثالية أو الإنجازات السطحية، مما قد يؤدي – دون أن تشعر – إلى الشعور بالنقص أو القلق حول حياتك. ومع تكرار هذا النمط قبل النوم، يزداد احتمال الذهاب إلى السرير وأنت محمّل بمشاعر سلبية.
4. ضياع الوقت دون وعي
تقول لنفسك "فيديو واحد فقط"، ولكن تمر ساعة كاملة دون أن تشعر. هذا الوقت كان يمكن استثماره في
قراءة
، تأمل، أو حتى الحصول على دقائق نوم إضافية كانت ستحدث فرقاً في يومك التالي.
5. إضعاف الروتين الليلي الصحي
الروتين المسائي مهم لتهيئة الجسم والعقل للنوم. مشاهدة الريلز تشوّش هذا الروتين وتحرمك من أنشطة أكثر فائدة، مثل كتابة اليوميات، ترتيب
الغرفة
، أو الحديث الهادئ مع نفسك أو مع أحد أفراد العائلة.
كيف تبدأ في تغيير هذه العادة؟
خصص وقتاً معيناً للتوقف عن استخدام الهاتف قبل النوم، وليكن قبل ساعة على الأقل.
استبدل الريلز بقراءة كتاب خفيف، أو استماع لتأمل موجه، أو تشغيل موسيقى هادئة.
ضع الهاتف بعيداً عن السرير، ويفضل في
غرفة
أخرى.
استخدم منبه تقليدي بدلاً من الاعتماد على هاتفك للاستيقاظ.
في النهاية، لستَ بحاجة إلى حرمان نفسك من الترفيه، ولكن من المهم أن تختار متى وكيف تستهلكه. التوقف عن مشاهدة فيديوهات الريل قبل النوم قد يكون من أبسط القرارات، لكنه قد يحدث أثراً عميقاً في جودة حياتك اليومية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
دراسة تكشف أسباب صداع ما بعد النوم الطويل
02:29 | 2025-05-16
مضادات اكتئاب شائعة تعيق النوم.. دراسة تحذيرية
12:16 | 2025-04-30
ما علاقة النظام الغذائي باضطرابات النوم ؟
02:10 | 2025-04-30
دراسة تكشف مخاطر خفية للنوم غير المنتظم
02:15 | 2025-05-14
محليات
منوعات
السومرية
الريلز
الفيديوهات
النوم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
من هي الاميرة عائشة بنت فيصل؟
محليات
48.55%
11:08 | 2025-05-14
من هي الاميرة عائشة بنت فيصل؟
11:08 | 2025-05-14
"لم يكن أحد يعلم بذهابي".. ترامب يكشف تفاصيل زيارة سرية أجراها إلى العراق
محليات
20.42%
01:57 | 2025-05-16
"لم يكن أحد يعلم بذهابي".. ترامب يكشف تفاصيل زيارة سرية أجراها إلى العراق
01:57 | 2025-05-16
بالصورة.. فاجعة في أربيل
محليات
17.33%
06:11 | 2025-05-16
بالصورة.. فاجعة في أربيل
06:11 | 2025-05-16
حالة "غير مرغوبة" لدى العراقيين خلال اليومين المقبلين
أخبار الطقس
13.7%
01:29 | 2025-05-16
حالة "غير مرغوبة" لدى العراقيين خلال اليومين المقبلين
01:29 | 2025-05-16
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
القمة ومخرجاتها - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-15
علناً
القمة ومخرجاتها - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-15
Celebrity
لاعب الكيك بوكسنغ حسين سامي - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-15
Celebrity
لاعب الكيك بوكسنغ حسين سامي - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-15
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-15
Live Talk
كيف أصبحت رياضة القوة جزءاً من هوية الفتيات؟ - الحلقة ٣٠ | 2025
10:30 | 2025-05-15
Live Talk
كيف أصبحت رياضة القوة جزءاً من هوية الفتيات؟ - الحلقة ٣٠ | 2025
10:30 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
الأكثر مشاهدة
علناً
القمة ومخرجاتها - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-15
علناً
القمة ومخرجاتها - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-15
Celebrity
لاعب الكيك بوكسنغ حسين سامي - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-15
Celebrity
لاعب الكيك بوكسنغ حسين سامي - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-15
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-15
Live Talk
كيف أصبحت رياضة القوة جزءاً من هوية الفتيات؟ - الحلقة ٣٠ | 2025
10:30 | 2025-05-15
Live Talk
كيف أصبحت رياضة القوة جزءاً من هوية الفتيات؟ - الحلقة ٣٠ | 2025
10:30 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
اخترنا لك
مخصصة لرجال الأعمال... تعرفوا على هذه السيارة الفخمة من ليكزس!
04:43 | 2025-05-16
دراسة تكشف أسباب صداع ما بعد النوم الطويل
02:29 | 2025-05-16
رياحُ التغيير تحمل الثراء لبعض الأبراج.. ونيران المريخ تحرق أخرى!
01:00 | 2025-05-16
ما الفرق بين التمتع والقران والإفراد.. تفاصيل مهمة عن أنواع نسك الحج
11:30 | 2025-05-15
ابتكار "بسكويت" يقلل الشهية وينقص الوزن
11:19 | 2025-05-15
لماذا نشعر بالصداع بعد نوم طويل؟.. الأسباب والعلاج
09:35 | 2025-05-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.