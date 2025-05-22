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أطباء: الرقص يعالج أمراضاً خطيرة
منوعات
2025-05-22 | 08:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
447 شوهد
السومرية نيوز
- منوعات
أكدت
الدكتورة
ماريا
تيخوميروفا أخصائية الطب الرياضي، اليوم الخميس، أن
الرقص
ليس الممتعة فقط، بل للصحة أيضا، لأنه يحسن المزاج ويخفف التوتر، ويمكن استخدامه حتى كجزء من العلاج للأمراض الخطيرة.
ووفقا لها، يؤثر
الرقص
إيجابيا على الخلفية العاطفية للإنسان والقدرة على إدراك مشاعر الآخرين.
وأن العلاج بحركات الرقص يستخدم حتى في أمراض خطيرة، مثل الخرف ومرض باركنسون والاكتئاب، ويمكن إدراجه في برنامج إعادة التأهيل لمرضى
السرطان
.
وتشير الطبيبة، إلى أن أبرز الصفات المفيدة التي يتم تطويرها من خلال الرقص، الشعور بالتوازن، والتحسن التدريجي في تنسيق الحركات، وكذلك القدرة على التحمل والقوة والمرونة.
ومن وجهة نظر فسيولوجية، يحفز الرقص إنتاج هرمونات السعادة - الإندورفين والسيروتونين.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر حركات الرقص النشطة تمرينا ممتازا للقلب والأوعية الدموية.
وتعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية، وتعزز وصول الأكسجين والمواد المغذية بشكل أفضل إلى خلايا وأنسجة الجسم.
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