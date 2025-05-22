الاحتباس الحراري يلاحق الفاكهة الأكثر استهلاكاً.. الموز في خطر

وحذرت الدراسة من أن مناطق زراعة الموز في اللاتينية ومنطقة بحر ستتقلص بنسبة 60% بحلول عام 2080، نتيجة لتغير المناخ والاحتباس الحراري، مما يجعل الأكثر استهلاكا في العالم على وشك الاختفاء.وذكرت صحيفة لا بروبينسا ، أن منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي تنتج 80% من الموز المصدر عالمياً، حيث تتأثر دول مثل الإكوادور وكولومبيا وجواتيمالا بشدة.وأوضحت الدراسة، أن هذه الدول تواجه مشاكل مثل الجفاف، والأمطار الغزيرة، ودرجات الحرارة القصوى، والآفات التي تضر بالمحاصيل، وخاصة الصنف الأكثر شيوعًا من الموز، وهو الكافنديش، الذي يتطلب مناخًا محددًا للنمو، ولكن تغير المناخ يغير تلك الظروف، وفي جواتيمالا، خسر بعض المزارعين ما يصل إلى 80% من محاصيلهم بسبب فطر يسمى "هوجا نيجرا".وأضافت، كما أن الافتقار إلى التنوع الجيني يجعل النبات أكثر عرضة للخطر، ويؤثر فطر ضار جدًا يسمى Fusarium tropical race 4 بالفعل على العديد من المزارع، إن ما كان يُعتقد في السابق أنه مشكلة مستقبلية أصبح يحدث بالفعل الآن.وتعد فاكهة الموز من الفاكهة المتاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة، مما يجعلها عنصرا أساسيا في النظام الغذائي في البلدان الناشئة والمتقدمة على حد سواء.ويرى الخبراء أنه لا بد من التوصل لحلول سريعة لإنقاذ فاكهة الموز، والتي منها تعزيز البنية التحتية للري، واستنباط أصناف موز مقاوم للجفاف.كما حذرت الدراسة من أن المزارعين في هذه الدول يواجهون صعوبات أكبر في تبني هذه الإجراءات مقارنة بنظرائهم في الدول الغنية، في حين أنه يمكن للري بالتنقيط أن يساعد في الحد من انتشار الأمراض الفطرية التي تهدد محاصيل الموز.وأشاروا إلى أن النموذج الصناعي المكثف الحالي لإنتاج الموز قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية والاجتماعية، مثل إزالة الغابات والإفراط في استغلال الموارد المائية.