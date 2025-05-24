8 فوائد للإقلاع عن تناول السكر المضاف

ويشير موقع " "، إلى فوائد صحية عديدة للإقلاع عن تناول السكر، وهي:1. تحسين مستويات الطاقةيؤدي الإقلاع عن السكر إلى تقليل نوبات النعاس وتصبح الطاقة أكثر استقرارًا على مدار اليوم.2. إدارة أفضل للوزنفيما يساعد تقليل تناول السكر على تقليل استهلاك السعرات الحرارية ويدعم فقدان الدهون.3. بشرة أكثر نقاءًويمكن أن يؤدي تقليل تناول السكر أيضاً إلى تقليل ظهور والالتهابات، مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية.4. تقليل الأمراض المزمنةفي حين يُقلل تقليل تناول السكر من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وتراكم دهون الكبد.5. تحسين صفاء الذهنكذلك يمكن لاتباع نظام غذائي منخفض السكر أن يُحسّن التركيز ويُقلل من ضبابية التفكير ويُحسّن الحالة المزاجية.6. جهاز مناعة أقوىويُضعف الإفراط في تناول السكر وظيفة المناعة؛ لذا فإن الإقلاع عن تناول السكر يُقوي مناعة الجسم.7. أسنان أكثر صحةفيما يُقلل التخلص من السكر من خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.8. توازن الهرموناتويدعم تقليل تناول السكر تنظيمًا أفضل للهرمونات، وخاصةً الأنسولين والكورتيزول.يشار إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر يعد عاملاً رئيسياً في تفاقم فرط الوزن والسمنة، وتسوس الأسنان، وداء السكري (2)، وفق ما ذكرت العالمية على موقعها الإلكتروني.ويتزايد القلق من أن تناول السكريات الحرة - وبخاصة في شكل مشروبات محلاة بالسكر - يزيد من تناول الطاقة الإجمالية وقد يقلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية أكثر فائدة غذائية، مما يؤدي إلى اتباع نظام غذائي غير صحي وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض غير السارية.