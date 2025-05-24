8 فوائد للإقلاع عن تناول السكر المضاف

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الأغذية العالمي يكشف عن "أرقام صادمة" تخص أطفال غزة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527440-638836977524402282.jpg
8 فوائد للإقلاع عن تناول السكر المضاف
منوعات
2025-05-24 | 11:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
259 شوهد
السومرية نيوز
- منوعات
أثبتت الأبحاث الطبية أخطار تناول السكر المضاف، وبينها زيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب والسكري.
ويشير موقع "
إيكونوميك تايمز
"، إلى فوائد صحية عديدة للإقلاع عن تناول السكر، وهي:
1. تحسين مستويات الطاقة
يؤدي الإقلاع عن السكر إلى تقليل نوبات النعاس وتصبح الطاقة أكثر استقرارًا على مدار اليوم.
2. إدارة أفضل للوزن
فيما يساعد تقليل تناول السكر على تقليل استهلاك السعرات الحرارية ويدعم فقدان الدهون.
3. بشرة أكثر نقاءً
ويمكن أن يؤدي تقليل تناول السكر أيضاً إلى تقليل ظهور
حب الشباب
والالتهابات، مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية.
4. تقليل الأمراض المزمنة
في حين يُقلل تقليل تناول السكر من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وتراكم دهون الكبد.
5. تحسين صفاء الذهن
كذلك يمكن لاتباع نظام غذائي منخفض السكر أن يُحسّن التركيز ويُقلل من ضبابية التفكير ويُحسّن الحالة المزاجية.
6. جهاز مناعة أقوى
ويُضعف الإفراط في تناول السكر وظيفة المناعة؛ لذا فإن الإقلاع عن تناول السكر يُقوي مناعة الجسم.
7. أسنان أكثر صحة
فيما يُقلل التخلص من السكر من خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.
8. توازن الهرمونات
ويدعم تقليل تناول السكر تنظيمًا أفضل للهرمونات، وخاصةً الأنسولين والكورتيزول.
يشار إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر يعد عاملاً رئيسياً في تفاقم فرط الوزن والسمنة، وتسوس الأسنان، وداء السكري (2)، وفق ما ذكرت
منظمة الصحة
العالمية على موقعها الإلكتروني.
ويتزايد القلق من أن تناول السكريات الحرة - وبخاصة في شكل مشروبات محلاة بالسكر - يزيد من تناول الطاقة الإجمالية وقد يقلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية أكثر فائدة غذائية، مما يؤدي إلى اتباع نظام غذائي غير صحي وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض غير السارية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
تدمير مضافتين لـ"داعش" في وادي حوران
14:52 | 2025-03-27
دراسة تحدد اضرار تناول الحلويات ليلا
01:06 | 2025-04-01
طبيب مشهور يحذر من تناول الإفطار فورا بعد أذان المغرب
06:03 | 2025-03-06
طرق غير تقليدية للإقلاع عن التدخين.. ما علاقة المال؟
10:15 | 2025-03-26
السكر المضاف
فوائد
صحة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصادر: ترامب يُمهل إيران أسبوعين لإخراج الفصائل المسلحة من العراق.. ماذا سيحصل؟
محليات
37.22%
02:03 | 2025-05-23
مصادر: ترامب يُمهل إيران أسبوعين لإخراج الفصائل المسلحة من العراق.. ماذا سيحصل؟
02:03 | 2025-05-23
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
23.4%
03:56 | 2025-05-24
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
محليات
19.98%
02:54 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
02:54 | 2025-05-24
المرور تنشر توصيات عاجلة للمواطنين
محليات
19.39%
04:33 | 2025-05-23
المرور تنشر توصيات عاجلة للمواطنين
04:33 | 2025-05-23
المزيد
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
العراق في دقيقة
23-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-23
العراق في دقيقة
23-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
Live Talk
جامعات العراق في المرتبة الثانية عربياً بعدد بحوث الـ AI - الحلقة ٣٥ | 2025
10:30 | 2025-05-22
Live Talk
جامعات العراق في المرتبة الثانية عربياً بعدد بحوث الـ AI - الحلقة ٣٥ | 2025
10:30 | 2025-05-22
ناس وناس
منطقة العمارات السكنية الكوت - الحلقة ٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-22
ناس وناس
منطقة العمارات السكنية الكوت - الحلقة ٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-22
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
العراق في دقيقة
23-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-23
العراق في دقيقة
23-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-22
Live Talk
جامعات العراق في المرتبة الثانية عربياً بعدد بحوث الـ AI - الحلقة ٣٥ | 2025
10:30 | 2025-05-22
Live Talk
جامعات العراق في المرتبة الثانية عربياً بعدد بحوث الـ AI - الحلقة ٣٥ | 2025
10:30 | 2025-05-22
ناس وناس
منطقة العمارات السكنية الكوت - الحلقة ٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-22
ناس وناس
منطقة العمارات السكنية الكوت - الحلقة ٣٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-22
اخترنا لك
بعد توقف مفاجئ في مختلف دول العالم.. عودة منصة X إلى العمل
09:52 | 2025-05-24
هل تؤثر قلة النوم على صحة القلب؟.. اليكم الاجابة
09:23 | 2025-05-24
طريقة مشي الشباب تنبئ بمشكلة صحية قاتلة عند الشيخوخة
09:03 | 2025-05-24
تصميم جديد وذكاء اصطناعي.. ماذا تتوقعون من مؤتمر أبل 2025؟
06:10 | 2025-05-24
بينها الإجهاض والسرطان.. امراض خطيرة يسببها التهاب اللثة
02:20 | 2025-05-24
لا تأخذ هاتفك إلى المرحاض.. تحذير طبي قد يغير عادتك اليومية
12:58 | 2025-05-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.