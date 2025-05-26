في عزّ الظهيرة.. نصائح للوقاية من اشعة الشمس الحارقة

يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تصل إليك من خلال انعكاسها على الأسطح الأخرى، لذا يُنصح بحماية بشرتك بطرق أخرى، مثل ارتداء ملابس واقية واستخدام واقي الشمس.وعند التواجد في الشمس، ارتدي ملابس تغطي بشرتك، حيث توفر الملابس مستويات مختلفة من الحماية من .ويساعد واقي الشمس على حماية بشرتك عن طريق ترشيح الأشعة فوق البنفسجية، ولكنه لا يحجبها تمامًا.وضع واقي الشمس بسخاء، مع الحرص على تغطية جميع أجزاء الجسم غير المغطاة بالملابس، بما في ذلك الوجه، والأذنين، والرقبة، والذراعين، وأعلى القدمين، وفروة الرأس.وتُعدّ النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية ضرورية لحماية البشرة الحساسة حول العينين، وكذلك العينين أنفسهما.وقد أظهرت الأبحاث أن قضاء ساعات طويلة في الشمس دون حماية العينين يزيد من احتمالية الإصابة ببعض أمراض العيون، بما في ذلك سرطان العين.البقاء في الظل، حاول قدر الإمكان البقاء في الأماكن المظللة، خاصة خلال فترة الظهيرة عندما تكون أشعة الشمس في أوج قوتها. إذا كنت بحاجة للتواجد في الهواء الطلق، ابحث عن شجرة أو مظلة توفر لك الظل اللازم.