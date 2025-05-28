وبحسب وسائل اعلام مصرية، فإن شوارع في شهدا مشهدا غير مسبوق مع ظهور روبوت مرور يعمل إلى جانب شرطة المرور في خطوة تعد الأولى من نوعها.ووفقا لصحيفة ، فإن بدأت اختبار هذا الروبوت المتطور في محيط حي الوزارات، تمهيداً لاعتماده رسمياً خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجية لدمج والتقنيات الحديثة في قطاع المرور لتعزيز السلامة وتحسين الانسيابية المرورية.ومن المتوقع ان لا يقتصر دور الروبوت الجديد على التقاط الصور أو توجيه الإشارات المرورية، بل يمثل نقلة نوعية في مفهوم إدارة الحركة المرورية، حيث يُتوقع أن يساهم في تقليل الازدحام ورفع مستوى السلامة على الطرق.