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مصر تستبدل رجال المرور بـ"روبوتات" (صور)
منوعات
2025-05-28 | 06:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,235 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
بدأت
وزارة الداخلية
المصرية باستخدام الروبوتات في بعض التقاطعات المرورية بدلا من رجال المرور، في خطوة أولى لبداية تطبيق وتعميم الاجراء رسميا في الأشهر اللاحقة.
وبحسب وسائل اعلام مصرية، فإن شوارع
العاصمة الإدارية الجديدة
في
مصر
شهدا مشهدا غير مسبوق مع ظهور روبوت مرور يعمل إلى جانب شرطة المرور في خطوة تعد الأولى من نوعها.
ووفقا لصحيفة
مصراوي
، فإن
وزارة الداخلية
بدأت اختبار هذا الروبوت المتطور في محيط حي الوزارات، تمهيداً لاعتماده رسمياً خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجية لدمج
الذكاء الاصطناعي
والتقنيات الحديثة في قطاع المرور لتعزيز السلامة وتحسين الانسيابية المرورية.
ومن المتوقع ان لا يقتصر دور الروبوت الجديد على التقاط الصور أو توجيه الإشارات المرورية، بل يمثل نقلة نوعية في مفهوم إدارة الحركة المرورية، حيث يُتوقع أن يساهم في تقليل الازدحام ورفع مستوى السلامة على الطرق.
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