اختراق هائل يكشف بيانات 184 مليون مستخدم لشركات كبرى

واكتُشفت هذه البيانات في خادم غير محمي على الإنترنت، حيث تم جمع معلومات حساسة لملايين المستخدمين، بما في ذلك 220 عنوان بريد إلكتروني حكومي مرتبط بدول مثل والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والصين والهند وإسرائيل والسعودية.ووصف "هذا الاختراق بأنه من أغرب ما وجدته خلال سنوات"، محذرا من أن البيانات المتاحة تشكل قائمة مجرمي الإنترنت، حيث تسمح بالوصول المباشر إلى حسابات الأفراد".وتحتوي قاعدة البيانات على 47 غيغابايت من معلومات حساسة تخص حسابات على منصات متعددة مثل "إنستغرام" و" " و"نتفليكس" و"باي بال" و"روبلوكس" و"ديسكورد".ونصح خبراء الأمن السيبراني المستخدمين بتغيير كلمات المرور فورا، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية التي تضيف طبقة أمان إضافية عبر رمز تحقق يُرسل للهاتف أو البريد الإلكتروني.وتم اكتشاف قاعدة البيانات في أوائل مايو أثناء بحث فاولر عن ثغرات أمنية في شبكات الكمبيوتر الرئيسية.وكانت هذه القاعدة تُدار من قبل "وورلد هوست"، وهي شركة استضافة مواقع تدير أكثر من 20 علامة تجارية عالميا، وتأسست عام 2019.وبمجرد أن تأكد فاولر من صحة المعلومات المكشوفة، أبلغ مجموعة "وورلد هوست" عن الاختراق، فقامت بإيقاف الوصول إلى قاعدة البيانات.وأكد الخبراء أن الاختراق ربما نفذه مجرم إلكتروني باستخدام برنامج ضار يسمى Infostealer، وأن البيانات المسروقة قد تُستخدم لسرقة الهوية أو تنفيذ عمليات احتيال أو الوصول إلى معلومات حساسة على مستوى .ودعا الخبراء المستخدمين إلى مراقبة نشاط حساباتهم بشكل دقيق، والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات المصرفية وحسابات التواصل الاجتماعي بحثا عن أي نشاط غير معتاد.ويأتي هذا الاختراق بعد أيام قليلة من الكشف عن سرقة بيانات أكثر من مليار حساب " " في واحدة من أكبر عمليات اختراق البيانات على منصات التواصل الاجتماعي.