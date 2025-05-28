اختراق هائل يكشف بيانات 184 مليون مستخدم لشركات كبرى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من كثر حبي لك
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بالصور.. وحدة تدريبية لأسود الرافدين تحضيراً لمواجهة كوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-527868-638840426053922068.png
اختراق هائل يكشف بيانات 184 مليون مستخدم لشركات كبرى
منوعات
2025-05-28 | 11:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
250 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
كشف الباحث الأمني، جيريميا
فاولر
، عن اختراق ضخم لقاعدة بيانات تضم أكثر من 184 مليون حساب إلكتروني مسروق، تشمل أسماء مستخدمين وكلمات مرور خاصة بشركات كبرى، مثل آبل وفيسبوك وغوغل.
واكتُشفت هذه البيانات في خادم غير محمي على الإنترنت، حيث تم جمع معلومات حساسة لملايين المستخدمين، بما في ذلك 220 عنوان بريد إلكتروني حكومي مرتبط بدول مثل
الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والصين والهند وإسرائيل والسعودية.
ووصف
فاولر
"هذا الاختراق بأنه من أغرب ما وجدته خلال سنوات"، محذرا من أن البيانات المتاحة تشكل قائمة
أحلام
مجرمي الإنترنت، حيث تسمح بالوصول المباشر إلى حسابات الأفراد".
وتحتوي قاعدة البيانات على 47 غيغابايت من معلومات حساسة تخص حسابات على منصات متعددة مثل "إنستغرام" و"
مايكروسوفت
" و"نتفليكس" و"باي بال" و"روبلوكس" و"ديسكورد".
ونصح خبراء الأمن السيبراني المستخدمين بتغيير كلمات المرور فورا، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية التي تضيف طبقة أمان إضافية عبر رمز تحقق يُرسل للهاتف أو البريد الإلكتروني.
وتم اكتشاف قاعدة البيانات في أوائل مايو أثناء بحث فاولر عن ثغرات أمنية في شبكات الكمبيوتر الرئيسية.
وكانت هذه القاعدة تُدار من قبل "وورلد هوست"، وهي شركة استضافة مواقع تدير أكثر من 20 علامة تجارية عالميا، وتأسست عام 2019.
وبمجرد أن تأكد فاولر من صحة المعلومات المكشوفة، أبلغ مجموعة "وورلد هوست" عن الاختراق، فقامت بإيقاف الوصول إلى قاعدة البيانات.
وأكد الخبراء أن الاختراق ربما نفذه مجرم إلكتروني باستخدام برنامج ضار يسمى Infostealer، وأن البيانات المسروقة قد تُستخدم لسرقة الهوية أو تنفيذ عمليات احتيال أو الوصول إلى معلومات حساسة على مستوى
الأمن القومي
.
ودعا الخبراء المستخدمين إلى مراقبة نشاط حساباتهم بشكل دقيق، والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات المصرفية وحسابات التواصل الاجتماعي بحثا عن أي نشاط غير معتاد.
ويأتي هذا الاختراق بعد أيام قليلة من الكشف عن سرقة بيانات أكثر من مليار حساب "
فيسبوك
" في واحدة من أكبر عمليات اختراق البيانات على منصات التواصل الاجتماعي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
1.6 مليون محاولة اختراق لمايكروسوفت
10:30 | 2025-04-18
240 مليون مستخدم لـ"ويندوز 10" أمام خطر وشيك
10:20 | 2025-04-06
مفوضية الانتخابات: تحديث بيانات قرابة مليون و300 ألف ناخب
11:55 | 2025-05-18
العمل: اكثر من نصف مليون من ذوي الإعاقة في بيانات الرعاية الاجتماعية
06:10 | 2025-05-02
اختراق
حسابات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
محليات
31.21%
08:34 | 2025-05-27
عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد
08:34 | 2025-05-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
اقتصاد
24.63%
03:51 | 2025-05-27
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
03:51 | 2025-05-27
ريال مدريد يفتح أبوابه لعودة رونالدو
رياضة
22.22%
03:20 | 2025-05-27
ريال مدريد يفتح أبوابه لعودة رونالدو
03:20 | 2025-05-27
بالوثيقة.. قرار سار من رئيس الوزراء للموظفين
محليات
21.95%
12:33 | 2025-05-28
بالوثيقة.. قرار سار من رئيس الوزراء للموظفين
12:33 | 2025-05-28
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ٣٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-28
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
اخترنا لك
ما علاقة النوم بنظافة العقول؟.. دراسة تكشف
14:22 | 2025-05-28
بعد 15 عامًا من الانتظار.. نسخة جديدة من واتساب
10:25 | 2025-05-28
دراسة تكشف سبباً يورث السمنة والربو للأبناء
10:02 | 2025-05-28
مصر تستبدل رجال المرور بـ"روبوتات" (صور)
06:00 | 2025-05-28
توقيف طبيب سبعيني يصوّر النساء سرًا بنظارات "تجسسية"
04:28 | 2025-05-28
خلال أسبوع.. طريقة مثالية لخسارة 30% من الوزن
02:22 | 2025-05-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.