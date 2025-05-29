منها تحسين النوم وصحة القلب.. إليكم فوائد صحية لشرب الشاي يوميا

وتوضح روكستون، أخصائية التغذية من للشاي، أبرز الفوائد الصحية التي يقدمها الشاي، وكيف يمكن لمشروب بسيط أن يؤثر إيجابيا على صحة القلب والنوم والعظام، وحتى النفسية.صحة القلبيساعد شرب كوب من الشاي يوميا لمدة 7 سنوات أو أكثر على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 19%.وتقول روكستون: "البوليفينولات في الشاي ترخّي الأوعية الدموية، ما يخفض ضغط الدم. ويفضل شرب الشاي الأسود مع نقعه لمدة دقيقة إلى دقيقتين لتحقيق أفضل الفوائد، وكمية مثالية تصل إلى 4 أكواب يوميا".تحسين النوميساعد تناول كوب أو كوبين من الشاي يوميا، خاصة قبل النوم، في تحسين جودة النوم والاسترخاء. وتقول روكستون: "شاي البابونج والخزامى، خيارات رائعة لتهدئة الأعصاب وتعزيز النوم الصحي".صحة العظاميرتبط شرب الشاي بزيادة كثافة المعادن في العظام ويقلل من خطر هشاشتها والكسور، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.وتضيف روكستون: "لا نزال نبحث عن تأثير الشاي المباشر على العظام، لكنه قد يساعد الجسم في امتصاص المعادن، ولا ننسى دور المضاف في زيادة الكالسيوم".تقليل التوترتساهم البوليفينولات في الشاي في مكافحة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ما يجعله بديلا طبيعيا لغسول الفم.صحة الدماغربطت الدراسات بين شرب الشاي بانتظام وانخفاض خطر تراجع القدرات الذهنية مثل ضعف الذاكرة، خاصة في العمر وكبار السن.وتشير روكستون: "شرب كوب أو كوبين يوميا من الشاي الأسود يمكن أن يحسن الوظائف الإدراكية".صحة المعدةيحسن الشاي توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يعزز المناعة ويقلل من التهابات الجهاز التنفسي. كما تساعد أنواع شاي الأعشاب، مثل النعناع والزنجبيل والبابونج في تخفيف الغثيان والانتفاخ.الصحة الجنسيةتشير دراسات إلى أن الشاي الأسود قد يزيد مستويات هرمون التستوستيرون، ما يرفع الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء. ويعرف عن بعض أنواع شاي الأعشاب، مثل الجينسنغ، خصائصها المحفزة للشهوة الجنسية.