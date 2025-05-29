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منها تحسين النوم وصحة القلب.. إليكم فوائد صحية لشرب الشاي يوميا
منوعات
2025-05-29 | 02:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
642 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
يشرب الملايين حول العالم الشاي يوميا، لكن القليل فقط يعرف الفوائد الصحية العديدة التي يحملها هذا المشروب التقليدي.
وتوضح
كاري
روكستون، أخصائية التغذية من
اللجنة الاستشارية
للشاي، أبرز الفوائد الصحية التي يقدمها الشاي، وكيف يمكن لمشروب بسيط أن يؤثر إيجابيا على صحة القلب والنوم والعظام، وحتى
الصحة
النفسية.
صحة القلب
يساعد شرب كوب من الشاي يوميا لمدة 7 سنوات أو أكثر على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 19%.
وتقول روكستون: "البوليفينولات في الشاي ترخّي الأوعية الدموية، ما يخفض ضغط الدم. ويفضل شرب الشاي الأسود مع نقعه لمدة دقيقة إلى دقيقتين لتحقيق أفضل الفوائد، وكمية مثالية تصل إلى 4 أكواب يوميا".
تحسين النوم
يساعد تناول كوب أو كوبين من الشاي يوميا، خاصة قبل النوم، في تحسين جودة النوم والاسترخاء. وتقول روكستون: "شاي البابونج والخزامى، خيارات رائعة لتهدئة الأعصاب وتعزيز النوم الصحي".
صحة العظام
يرتبط شرب الشاي بزيادة كثافة المعادن في العظام ويقلل من خطر هشاشتها والكسور، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.
وتضيف روكستون: "لا نزال نبحث عن تأثير الشاي المباشر على العظام، لكنه قد يساعد الجسم في امتصاص المعادن، ولا ننسى دور
الحليب
المضاف في زيادة الكالسيوم".
تقليل التوتر
تساهم البوليفينولات في الشاي في مكافحة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ما يجعله بديلا طبيعيا لغسول الفم.
صحة الدماغ
ربطت الدراسات بين شرب الشاي بانتظام وانخفاض خطر تراجع القدرات الذهنية مثل ضعف الذاكرة، خاصة في
منتصف
العمر وكبار السن.
وتشير روكستون: "شرب كوب أو كوبين يوميا من الشاي الأسود يمكن أن يحسن الوظائف الإدراكية".
صحة المعدة
يحسن الشاي توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يعزز المناعة ويقلل من التهابات الجهاز التنفسي. كما تساعد أنواع شاي الأعشاب، مثل النعناع والزنجبيل والبابونج في تخفيف الغثيان والانتفاخ.
الصحة الجنسية
تشير دراسات إلى أن الشاي الأسود قد يزيد مستويات هرمون التستوستيرون، ما يرفع الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء. ويعرف عن بعض أنواع شاي الأعشاب، مثل الجينسنغ، خصائصها المحفزة للشهوة الجنسية.
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