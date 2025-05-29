Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
عالم يتوقع "العودة عبر الزمن" بحلول 2029
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

منها تحسين النوم وصحة القلب.. إليكم فوائد صحية لشرب الشاي يوميا

منوعات

2025-05-29 | 02:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
منها تحسين النوم وصحة القلب.. إليكم فوائد صحية لشرب الشاي يوميا
642 شوهد


السومرية نيوز ـ منوعات

يشرب الملايين حول العالم الشاي يوميا، لكن القليل فقط يعرف الفوائد الصحية العديدة التي يحملها هذا المشروب التقليدي.



وتوضح كاري روكستون، أخصائية التغذية من اللجنة الاستشارية للشاي، أبرز الفوائد الصحية التي يقدمها الشاي، وكيف يمكن لمشروب بسيط أن يؤثر إيجابيا على صحة القلب والنوم والعظام، وحتى الصحة النفسية.

صحة القلب
يساعد شرب كوب من الشاي يوميا لمدة 7 سنوات أو أكثر على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية بنسبة تصل إلى 19%.

وتقول روكستون: "البوليفينولات في الشاي ترخّي الأوعية الدموية، ما يخفض ضغط الدم. ويفضل شرب الشاي الأسود مع نقعه لمدة دقيقة إلى دقيقتين لتحقيق أفضل الفوائد، وكمية مثالية تصل إلى 4 أكواب يوميا".

تحسين النوم
يساعد تناول كوب أو كوبين من الشاي يوميا، خاصة قبل النوم، في تحسين جودة النوم والاسترخاء. وتقول روكستون: "شاي البابونج والخزامى، خيارات رائعة لتهدئة الأعصاب وتعزيز النوم الصحي".

صحة العظام
يرتبط شرب الشاي بزيادة كثافة المعادن في العظام ويقلل من خطر هشاشتها والكسور، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.
وتضيف روكستون: "لا نزال نبحث عن تأثير الشاي المباشر على العظام، لكنه قد يساعد الجسم في امتصاص المعادن، ولا ننسى دور الحليب المضاف في زيادة الكالسيوم".
تقليل التوتر
تساهم البوليفينولات في الشاي في مكافحة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ما يجعله بديلا طبيعيا لغسول الفم.

صحة الدماغ
ربطت الدراسات بين شرب الشاي بانتظام وانخفاض خطر تراجع القدرات الذهنية مثل ضعف الذاكرة، خاصة في منتصف العمر وكبار السن.
وتشير روكستون: "شرب كوب أو كوبين يوميا من الشاي الأسود يمكن أن يحسن الوظائف الإدراكية".

صحة المعدة
يحسن الشاي توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يعزز المناعة ويقلل من التهابات الجهاز التنفسي. كما تساعد أنواع شاي الأعشاب، مثل النعناع والزنجبيل والبابونج في تخفيف الغثيان والانتفاخ.

الصحة الجنسية
تشير دراسات إلى أن الشاي الأسود قد يزيد مستويات هرمون التستوستيرون، ما يرفع الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء. ويعرف عن بعض أنواع شاي الأعشاب، مثل الجينسنغ، خصائصها المحفزة للشهوة الجنسية.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X

الشاي

القلب

النوم

صحة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
Play
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
Play
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
Play
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Play
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
Play
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Play
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
Play
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
Play
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
Play
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
Play
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
Play
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
Play
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
Play
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
Play
نشرة ٢٨ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Play
28-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-28
Live Talk
Play
Live Talk
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
Play
ما سبب تأخر تنفيذ قانون العفو العام؟ - الحلقة ٣٩ | 2025
10:30 | 2025-05-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
Play
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
Play
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
Play
انتشار مراكز التجميل في العراق... دليل هوس - حلقة ٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-05-27
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
Play
طلبات روائع 26-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
Play
المادة 26-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-26
اخترنا لك
فاكهة صيفية تعالج الإمساك وتحافظ على صحة عينيك.. ما هي؟
06:01 | 2025-05-29
ما علاقة النوم بنظافة العقول؟.. دراسة تكشف
14:22 | 2025-05-28
اختراق هائل يكشف بيانات 184 مليون مستخدم لشركات كبرى
11:22 | 2025-05-28
دراسة تكشف سبباً يورث السمنة والربو للأبناء
10:02 | 2025-05-28
مصر تستبدل رجال المرور بـ"روبوتات" (صور)
06:00 | 2025-05-28
توقيف طبيب سبعيني يصوّر النساء سرًا بنظارات "تجسسية"
04:28 | 2025-05-28

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.