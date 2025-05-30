ضجة بسبب توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن مصر: "عام الامتحان"

توقعت بعقد صفقتين بمليارات الدولارات في عام 2025، وأن ستشهد تقدما كبيرا على المستوى الاقتصادي، وستجني ملايين الدولارات، لتصبح من أكبر الدول المصنعة في الشرق الأوسط.وأوضحت أن عام 2025 سيكون عام السياسي الأصعب في مصر، لكن الرئيس السيسي سيتمكن من اتخاذ قرارات تساعد البلاد على الوصول إلى بر الأمان وتحقيق إنجازات اقتصادية وسياسية تعيد تشكيل مستقبلها.وكشفت أن الأنظار ستتجه نحو في 2025 بسبب حدث مهم وقوي، مما سينعش الحياة الاقتصادية فيها، وربما يتفوق على الوضع السابق.كما حذرت من تهديد مؤقت للمواسم الزراعية في مصر بسبب بعض العوامل الطبيعية.