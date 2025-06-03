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زين العراق تحتضن المنافسات الوطنية للعبة PUBG Mobile تأكيدًا لريادتها في دعم الشباب والرياضات الإلكترونية
منوعات
2025-06-03 | 04:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
63 شوهد
- منافسات PMNC
العراق
-الربيع 2025 تجمع نخبة لاعبي العراق.
- بالشراكة مع PUBG MOBILE ESPORTS MENA
- 20 مليون دينار عراقي مجموع الجوائز المقدمة للفائزين.
- أكثر من 7000 مشارك من مختلف محافظات.
- المنافسات بالتعاون مع HONOR العلامة العالمية الرائدة في الهواتف الذكية.
تواصل
زين العراق
(إحدى شركات مجموعة زين، الشركة الرائدة في الابتكار في مجال الاتصالات المتنقلة في أسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا) التزامها بدعم
الشباب العراقي
ومحبي الرياضات الإلكترونية من خلال استضافتها للنهائيات الكبرى لمنافسات PUBG Mobile National Championship (PMNC)
العراق
– ربيع 2025 في مقرها الرئيسي في
بغداد
.
وشهدت المنافسات مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العراق، حيث سجل 7,319 لاعبًا تنافسوا في تصفيات حماسية انتهت بتأهل نخبة الفرق إلى النهائيات التي أقيمت ضمن أجواء تفاعلية تجسد روح التحدي والابتكار الرقمي في مقر شركة زين العراق.
وكانت المنافسات بشراكة استراتيجية مع شركة HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية، بصفتها
الراعي
الرسمي. وقد تجسدت هذه الشراكة في جهود تسويقية مشتركة، شملت حملات ترويج رقمية وتعاونًا مع عدد من أبرز صناع المحتوى في مجال الألعاب الإلكترونية.
وذكر الرئيس التنفيذي لزين العراق
ايمري
غوركان : "نحن في زين العراق نؤمن بأن الشباب هم المحرك الأساسي لمستقبلنا الرقمي، ومن خلال دعمنا المستمر لمجال الرياضات الالكترونية كما هو الحال في PMNC نؤكد التزامنا بتوفير منصات حقيقية تُمكّنهم من إبراز مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم على المستويين المحلي والعالمي."
وأضاف: "قطاع الألعاب الإلكترونية يشهد نموًا متسارعًا، ونحن فخورون بأن نكون في
طليعة
الداعمين لهذا المجال الحيوي في العراق عبر منصتنا Zain Esports، التي توفر فرصًا حقيقية للاعبين العراقيين للمنافسة في البطولات الإقليمية والعالمية."
ومن جهته ذكر المدير عام لشركة HONOR في العراق ديبو زاهانك "نحن نؤمن بأن التكنولوجيا أداة حقيقية لتمكين الشباب. ومن خلال شراكتنا مع منصة Zain Esports، نسعى إلى دعم اللاعبين الشباب وتزويدهم بالأدوات التي تعزز شغفهم وتساعدهم على تحقيق طموحهم. وسنواصل مشاركة خبراتنا للارتقاء بتجارب الألعاب وتطوير مهارات اللاعبين عبر البطولات والمنافسات، من خلال تقديم أحدث أجهزتنا المبتكرة مثل HONOR 400، الذي يتيح لهم المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويُسهم في تعزيز قطاع الرياضات الإلكترونية في العراق. وبلغت قيمة الجوائز المقدمة في المنافسات 20 مليون دينار عراقي، إضافة إلى جوائز استثنائية، منها تأهل الفريق الفائز بالمركز الأول مباشرة إل دوري PUBG Mobile Super League (PMSL)، فيما يشارك اصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع والخامس في تصفيات الإقليمية لدوري الـ PMSL
وأكدت زين العراق من خلال هذه المبادرة على التزامها المتواصل بتمكين الشباب، وتوفير منصات رقمية متطورة تتيح لهم تطوير مهاراتهم، والتألق على المستويين المحلي والدولي. كما تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية زين الأوسع لدعم الابتكار الرقمي، وتعزيز مجتمع الألعاب الإلكترونية في العراق والمنطقة.
نبذة عن زين العراق:
زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في مجال
خدمات الاتصالات
والبيانات المتنقلة المبتكرة في أسواق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وهي زين
السعودية
، زين العراق، زين
السودان
، زين
الكويت
، زين
الأردن
، زين
البحرين
، زين جنوب السودان.
وتعتمد استراتيجية زين العراق على فهم رغبة المستهلك وجعله محور أي خدمة أو فكرة، للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات وأكثرها تطوراً لتحقيق ما يطمح إليه أكثر من 20.7 مليون مشترك (في الربع الأول من عام 2025) والاستفادة من أسرع شبكة بتقنية 4.5G+ في العراق.
شركة زين العراق هي جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، ما يجعل الشراكة والتعاون معه بشكل عام ومع الشباب بشكل خاص، توجه استراتيجي يعتمده كل موظف في الشركة، ونسعى دائما إلى أن تسهم مشاريعنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقع ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الى إحداث تأثير ايجابي في حياة المجتمع.
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