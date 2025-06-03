مشاعر صادقة بإيقاع سريع.. ستار سعد يطرح أغنيته الجديدة "گولوله مرتاح"

الأغنية جاءت باللّهجة العراقيّة وحملت عنوان "گولوله مرتاح" وهي عملٌ إيقاعيّ يحمل مشاعرَ عميقةً وأحاسيس صادقة.في التفاصيل، تحمل كلمات الأغنية حزنًا يتحوّل الى قوّة ورغبة في استعادة الثّقة بالنفس، في حين يكشف الإيقاع السّريع عن روح إيجابيّة وإصرار على التخلّص من المشاعر السلبيّة واستعادة الذات بعد التجارب العاطفيّة الصعبة.تجدر الإشارة إلى أنّ الأغنية من كلمات ، ألحان كرار ، ميكس وماستر محمد صقر أمّا علي فتولّى مهمة التنفيذ والتوزيع الموسيقي.