تحديث iOS 18.5.. ماذا يتضمن؟

بينما لم تُقرّ أبل بالمشكلة أو تُصدر حلاً لها بعد، بدأ المستخدمون بالفعل تجربة حلول مؤقتة لمنع تعطل التطبيق؛ فقد جرب البعض إعادة تشغيل هواتف وإغلاق تطبيق البريد الإلكتروني قسرًا، وتعطيل التصحيح التلقائي على لوحة المفاتيح، وحتى إعادة تثبيت التطبيق بالكامل.وعلى الرغم من هذه الإجراءات، أفاد المستخدمون بأن أيًا من هذه الحلول غير دائم، وأن المشكلة تعود بعد فترة.في السياق عينه، أفاد بعض المستخدمين بأن "هذه المشكلة تسبب وقت استجابة بطيئا، إلى جانب تجمد الهاتف، وأنه في كثير من الحالات لا تفتح رسائل البريد الإلكتروني ولا يحدث عرض لرسائل بريد جديدة".وأكدوا أن "إعادة تشغيل الجهاز تُصلح المشكلة، ولكن مؤقتًا فقط".أما في هواتف آيفون 15 والإصدارات الأحدث، يواجه المستخدمون المشكلة نفسها كلما فتحوا تطبيق البريد الإلكتروني، لكن ما يظهر أمامهم هو شاشة سوداء أو تجمد رسائل البريد الإلكتروني عند محاولة التمرير لأعلى أو لأسفل.بينما لم تعترف أبل بهذه المشكلة رسميًا بعد، يشير الخبراء إلى أن الشركة ربما تعمل على تصحيح سريع لها، سيتم نشره بعد مؤتمرها السنوي للمطورين 2025.وربما عدم الاعتراف الآن هو لجعل المستخدمين يركزون على ما ستجلبه الشركة من جديد، بدلًا من الغوص في الثغرات والمشكلات التشغيلية.