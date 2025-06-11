راغب علامة معجب بالمستوى المتقدّم لإقليم كردستان ويلتقي الرئيس مسرور البرزاني!

ونشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستقرام مجموعة من الصور لزيارته حيث ظهر برفقة الرئيس. وأرفق الصور بتعليق وصف فيه زيارته بالرائعة والمميزة.وكتب: "تشرفت بزيارة دولة رئيس في ، الشيخ مسرور ، في منزله بالرأس العالي، حيث استضافني على الغداء بحضور الحبيب الشيخ آريـن مسرور البارزاني. كانت هذه الزيارة فرصة مميزة للاطلاع على الجهود المبذولة في مجالات السياحة والتنمية في ، وقد أعجبت بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الإقليم في مختلف المجالات".وأضاف راغب علامة: "أعبّر عن محبتي العميقة لدولة الرئيس ولعائلته الكريمة، وشكرًا على كرم الضيافة وأتمنى لكم دوام والتوفيق، وأتطلع للمشاركة المستمرة في الفعاليات الثقافية والإنمائية في الإقليم، الذي أكنّ له ولشعبه كل الحب والتقدير".وكان راغب علامة قد أحيا حفلاً مميزاً في بمناسبة ، وحضره حشد واسع من جمهوره العراقي وتفاعلوا مع أغانيه الرومانسية