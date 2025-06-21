مع بداية الصيف.. أبواب الحظّ ستُفتح لهذه الابراج!

تستهلّ الخبيرة الفلكية ، عبر ، سلسلة توقعاتها لهذا الاسبوع بالحدث الابرز وهو انتقال الشمس إلى يوم الجمعة، المتزامن مع بداية فصل الصيف. ويأتي هذا الانتقال بمصاحبة ، ممّا يعزز فرص الحظ والنجاح، خاصة للأبراج المائية والترابية.

يتميز هذا الأسبوع أيضًا بحدثين فلكيين بارزين: الأول هو انتقال عطارد إلى يوم الأربعاء، والذي سيعزز الثقة بالنفس والقدرة على التواصل الفعال، خاصة لمواليد الأسد والقوس. أما الحدث الثاني فهو ولادة القمر الجديد في برج يوم الخميس، والذي يعد فرصة مثالية لبدء مشاريع جديدة ووضع خطط مستقبلية.

السومرية. تابعوا عقيقي على

كما يتزامن هذا الأسبوع مع احتفالات عيد الأب، وهي فرصة ثمينة لتعزيز الروابط الأسرية وإظهار المشاعر الإيجابية.

كما تشهد حركة القمر خلال الأسبوع توزعًا مميزًا بين الأبراج، حيث يبدأ في يومي السبت والأحد، لينتقل إلى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء، ثم إلى السرطان يوم الأربعاء والخميس، ويختتم الأسبوع في برج الأسد يوم الجمعة.

أمّا بالنسبة لحركة الكواكب الأخرى، فنجد المريخ في ، وأورانوس في الثور، بينما يتراجع في .