استخراج هاتف محمول من بطن شاب بعد عامين على ابتلاعه

وأخرج الفريق الطبي بمستشفى في محافظة أسيوط، الهاتف من معدة المريض باستخدام المنظار العلوي دون الحاجة إلى تدخل جراحي، في واقعة طبية نادرة.وأوضح الفريق أن المريض حضر وهو يشكو من آلام مزمنة في المعدة، وبإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تبين وجود جسم غريب داخل المعدة، وتبين لاحقا أنه ابتلع هاتفا محمولا منذ عامين.وأكد الفريق الطبي، أن حالة المريض مستقرة بعد إجراء العملية ووُضع تحت المتابعة الطبية.وكان المريض محتجزا بأحد السجون، حيث ابتلع الهاتف المحمول قبل عامين، قبل حضوره إلى المستشفى اليوم وهو يشكو من آلام في المعدة، وأخبر الأطباء بعدما اكتشفوا جسما غريبا داخلها.