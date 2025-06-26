لأول مرة منذ 20 عاماً.. فضل شاكر وشيرين يطرحان دويتو جديد

وتُعد هذه الأغنية أول تعاون بين النجمين منذ أكثر من 20 عاماً بعد "العام الجديد"، هي من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع صعبي، فيما سيتولّى إخراج الفيديو كليب المخرج اللبناني محمود .وذكرت وسائل إعلام عربية أن العمل لا يزال في مراحله الأولية؛ إذ تم الانتهاء من توزيع الأغنية، لكن تسجيل الأصوات لم يتم بعد، كما أن تصوير الكليب لم يبدأ.ورغم ذلك، تسود أجواء حماسية حول هذا التعاون المنتظر، خاصة بعد النجاح الكبير الذي جمع وجمانة جمال في أغنية "أحلى رسمة".ووفق التقديرات، من المتوقع أن يُطرح العمل في النصف الثاني من شهر تموز، ليكون من أبرز إصدارات الصيف.من جهة أخرى، يعيش حالة من الحماس قبل مشاركته في حفل ضمن مهرجان موازين بالمغرب في 28 يونيو، حيث يلتقي الجمهور من جديد بعد أكثر من 13 عاماً من ظهوره على المسرح ذاته إلى جانب والده.وقال في تصريحات صحفية "وقتها كنت صغير ووالدي طلعني فجأة على المسرح، وما كنت ناوي أغني، واليوم سبحان الله راجع غني على نفس المسرح، بس مع فنانة أنا بحبها من قلبي، ".