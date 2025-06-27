حادثة مأساوية.. رجل ينسى ابنه في السيارة ليموت بسبب الحر

وكان من المفترض أن يُنقل الطفل صباح أمس الخميس إلى مركز للرعاية النهارية في مدينة أون بروفانس، قبل أن يتوجه والده إلى عمله في قاعدة جوية بمدينة إيستر.وأدرك الرجل خطأه بعد أن اتصلت به زوجته في فترة بعد الظهر لتسأله عن سبب عدم وصول الطفل إلى المركز. حينها، عثر على ابنه جثة هامدة داخل السيارة، وقد فشلت محاولات إنعاشه.وسجلت فرق الطوارئ سبب الوفاة على أنه الجفاف الحاد.ويخضع الأب حالياً للاحتجاز، حيث يواجه تهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال.