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إسبانيا والبرتغال تسجلان أعلى درجات حرارة في حزيران
منوعات
2025-07-01 | 12:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
343 شوهد
أعلنت هيئات الأرصاد الجوية في كل من إسبانيا والبرتغال، اليوم الثلاثاء، أن شهر يونيو حزيران 2025 شهد درجات حرارة غير مسبوقة.
فقد سجلت
البرتغال
أعلى درجة حرارة يومية في تاريخها خلال هذا الشهر، بينما شهدت إسبانيا أكثر شهر يونيو حزيران حرارة منذ بدء التوثيق المناخي.
قالت
وكالة الأرصاد الجوية
البرتغالية
، وفق
وكالة الأنباء
الفرنسية، إن درجة الحرارة وصلت إلى 46.6 مئوية يوم الأحد في مدينة مورا الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة
لشبونة
، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 44.9 مئوية والمسجل عام 2017.
وأضافت الوكالة أن 37 في المئة من محطاتها سجلت درجات حرارة أعلى من 40 مئوية يوم الأحد.
ورفعت حالة التأهب إلى الحمراء في عدة مناطق محيطة بالعاصمة خلال الأحد والاثنين، بينما ظلت ثماني مناطق داخلية تحت ثاني أعلى مستوى من التحذير، بسبب ارتفاع مخاطر حرائق الغابات في المناطق الوسطى والشمالية.
إسبانيا: يونيو يتجاوز معدلات يوليو وأغسطس
من جهتها، قالت
هيئة الأرصاد الجوية
الإسبانية
إن متوسط درجات الحرارة في يونيو بلغ 23.6 مئوية، وهو أعلى مستوى يسجل على الإطلاق لهذا الشهر، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 22.8 مئوية والمسجل عام 2017.
ووصفت الهيئة شهر يونيو حزيران بأنه «شديد السخونة» و«حطم الأرقام القياسية»، مع تجاوز درجات الحرارة لمعدلات شهري يوليو تموز وأغسطس آب.
وفي جنوب إسبانيا، وصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية يوم السبت، بينما بلغت حرارة مياه البحر المتوسط 26.01 مئوية يوم الأحد، وهو رقم قياسي جديد لشهر يونيو حزيران.
تغير المناخ يزيد من حدة موجات الحر
يرى الخبراء أن التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري يلعب دوراً رئيسياً في زيادة تكرار وحدة موجات الحر، لا سيما في المدن حيث تعزز المباني المتلاصقة من تأثير الحرارة.
قال
مايكل
بيرن، الباحث في علوم المناخ بجامعة
سانت أندروز
في اسكتلندا «
قبة
الحرارة ليست ظاهرة جديدة، لكن درجات الحرارة التي تسببها باتت أكثر تطرفاً».
وأضاف أن أوروبا أصبحت أكثر دفئاً بأكثر من درجتين مئويتين مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي، ما يعني أن كل موجة حر اليوم تصبح أكثر سخونة وخطورة.
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