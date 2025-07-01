إسبانيا والبرتغال تسجلان أعلى درجات حرارة في حزيران

فقد سجلت أعلى درجة حرارة يومية في تاريخها خلال هذا الشهر، بينما شهدت إسبانيا أكثر شهر يونيو حزيران حرارة منذ بدء التوثيق المناخي.قالت ، وفق الفرنسية، إن درجة الحرارة وصلت إلى 46.6 مئوية يوم الأحد في مدينة مورا الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة ، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 44.9 مئوية والمسجل عام 2017.وأضافت الوكالة أن 37 في المئة من محطاتها سجلت درجات حرارة أعلى من 40 مئوية يوم الأحد.ورفعت حالة التأهب إلى الحمراء في عدة مناطق محيطة بالعاصمة خلال الأحد والاثنين، بينما ظلت ثماني مناطق داخلية تحت ثاني أعلى مستوى من التحذير، بسبب ارتفاع مخاطر حرائق الغابات في المناطق الوسطى والشمالية.إسبانيا: يونيو يتجاوز معدلات يوليو وأغسطسمن جهتها، قالت إن متوسط درجات الحرارة في يونيو بلغ 23.6 مئوية، وهو أعلى مستوى يسجل على الإطلاق لهذا الشهر، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 22.8 مئوية والمسجل عام 2017.ووصفت الهيئة شهر يونيو حزيران بأنه «شديد السخونة» و«حطم الأرقام القياسية»، مع تجاوز درجات الحرارة لمعدلات شهري يوليو تموز وأغسطس آب.وفي جنوب إسبانيا، وصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية يوم السبت، بينما بلغت حرارة مياه البحر المتوسط 26.01 مئوية يوم الأحد، وهو رقم قياسي جديد لشهر يونيو حزيران.تغير المناخ يزيد من حدة موجات الحريرى الخبراء أن التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري يلعب دوراً رئيسياً في زيادة تكرار وحدة موجات الحر، لا سيما في المدن حيث تعزز المباني المتلاصقة من تأثير الحرارة.قال بيرن، الباحث في علوم المناخ بجامعة في اسكتلندا « الحرارة ليست ظاهرة جديدة، لكن درجات الحرارة التي تسببها باتت أكثر تطرفاً».وأضاف أن أوروبا أصبحت أكثر دفئاً بأكثر من درجتين مئويتين مقارنة بالعصر ما قبل الصناعي، ما يعني أن كل موجة حر اليوم تصبح أكثر سخونة وخطورة.