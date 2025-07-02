مسلسل "لعبة الحبار" يكتسح نتفليكس ويتصدر قوائم 93 دولة

وبحسب ما أعلنت عنه شركة نتفليكس، اليوم الأربعاء، فقد تصدّر المسلسل قوائم المشاهدة في 93 دولة حول العالم، من بينها ، وألمانيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، مؤكدًا مكانته كأحد أنجح الإنتاجات في العصر الرقمي.ووفقًا للبيانات التي نشرتها يونهاب، فقد سجّل الموسم الجديد أكثر من 60.1 مليون مشاهدة خلال الفترة الممتدة من الـ23 إلى الـ29 من يونيو، متفوقًا بفارق شاسع على أقرب منافسيه، وهو المسلسل الإسباني "أوليمبو"، الذي لم يتجاوز 6.9 مليون مشاهدة فقط في الفترة ذاتها.وتدور قصة " " حول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون ضائقة مالية شديدة، يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة مقابل فرصة للفوز بجائزة مالية ضخمة. ورغم الطابع الدموي للمسلسل، فإن أسلوب السرد، والتشويق النفسي، والرمزية الاجتماعية العميقة، أسهمت في تحقيق هذا النجاح الساحق.أما في فئة الأعمال الناطقة بالإنجليزية، فجاء مسلسل "ذا ووتر فرونت" – الذي يتناول قصة عائلة تعمل في صيد الأسماك بولاية نورث – في المركز الأول ضمن هذه الفئة، لكنه لم يقترب من شعبية المسلسل الكوري، إذ حقق 11.6 مليون مشاهدة فقط.الجدير بالذكر أن الحلقات الست الأخيرة من الموسم الثالث تم إصدارها يوم الجمعة الماضي، لتنهي بذلك إحدى أكثر سلاسل نتفليكس انتظارًا وتأثيرًا عالميًّا.