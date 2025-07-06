ماذا تعرف عن أول هاتف ثلاثي الطي من سامسونغ؟

ومع ذلك، لن تُجازف الشركة بصرف الأنظار عن الهاتفين المنتظرين Galaxy Z Fold 7 و Z Flip 7 من خلال الإعلان الكامل عن منتج جديد وجريء.ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم للجهاز الجديد في وقت لاحق من هذا العام، مع الإشارة إلى أن الكميات ستكون محدودة، ما يُشير إلى سعر مرتفع جدًا قد يصل إلى 3000 دولار أمريكي.ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في مصنع سامسونغ الرئيسي للهواتف الذكية في مدينة غومي، ويعود سبب محدودية الكميات إلى رغبة الشركة في اختبار رد فعل الأسواق على هذا التصميم الفريد، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتعقيد ترتيب المكونات، مما يؤدي إلى عوائد غير مواتية للشركة في هذه المرحلة.وستخضع عملية التصنيع لبعض التحسينات بهدف خفض التكاليف، ولكن رد الفعل الأولي من السوق سيكون حاسمًا في اتخاذ قرار المضي قدمًا في إنتاج هذا النوع من الأجهزة.البطارية والمواصفاتستبدأ شركة Samsung Display في إنتاج شاشة OLED ثلاثية الطي في شهر المقبل، ومن المرجح أن تعتمد الشركة على معالج Snapdragon 8 Elite في هاتف G Fold، نظرًا لغياب بديل عملي حاليًا، إذ يُعد معالج Dimensity 9400+ أقل أداءً في بعض الجوانب.ويُقال إن "حجم الشاشة عند فتحها بالكامل سيصل إلى 10 بوصات، لتحويل الهاتف إلى ما يشبه جهازًا لوحيًا".ولكن، وعلى الرغم من هذا الحجم الكبير، لا تخطط سامسونغ لتزويده ببطارية أكبر.فقد أفادت تقارير بأن سعة البطارية ستكون أقل من بطارية Huawei Mate XT المنافسة، التي تبلغ 5600 مللي أمبير/ساعة، وذلك بسبب قيود تتعلق بالمساحة وارتفاع درجات الحرارة، ما حدّ من إمكانية استخدام بطارية ذات سعة أكبر.كذلك، لا يوجد تأكيد بعد على دعم الهاتف الجديد لتقنية الشحن اللاسلكي.