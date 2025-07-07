بالصور.. ايفون 17

بطارية أكبروسيكون هاتف "آيفون 17 برو " أكثر سمكًا من أي هاتف "آيفون"، والسبب وراء هذه السماكة الإضافية زيادة سعة البطارية.وبحسب التسريب، قد تصل سعة بطارية "آيفون 17 برو ماكس" إلى حوالي 5000 مللي أمبير/ساعة، وهي أكبر من بطارية "16 برو ماكس"، التي تبلغ سعتها 4676 مللي أمبير/ساعة.وبينما يبلغ سمك "آيفون 16 برو ماكس" 8.25 ملم، يُعتقد أن يكون الآيفون الجديد ذا سمك 8.725 ملم، أي أكثر بنصف مليمتر، حيثُ أن هذه الزيادة الطفيفة قد يكون لها تأثير ملحوظ على حجم بطارية "آيفون".ميزات جديدةوبينما يبلغ عمر بطارية "آيفون 16 برو ماكس" 33 ساعة، فمع سعة بطارية إضافية تبلغ 300 مللي في الساعة، قد يكون "آيفون 17 برو ماكس" في طريقه لتقديم عمر بطارية يبلغ حوالي 35 ساعة، أو ربما أكثر.لكن يقول النقاد إنه حتى لو ثبت صحة التسريب فهذا لا يعني بالضرورة أن عمر بطارية "آيفون 17 برو ماكس" سيكون أطول، وذلك لأنه من المتوقع أن يضيف الطراز الجديد مثل تبريد البخار، وميزات جديدة أخرى تؤثر على البطارية مثل تحسينات الكاميرا.