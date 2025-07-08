وفاة ملاكم مكسيكي بعد ساعات من خسارته نزالاً والسبب غامض

وفارق " " الحياة عن عمر 37 عاماً، وذلك بعد ساعات فقط من خسارته نزالًا أمام الأمريكي الشاب ، في مواجهة أُقيمت بمدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية.وشهد النزال شهد تفوق فيلا (21 عاماً)، الذي كان مرشحاً للفوز ونجح في تمديد سجله من الهزائم إلى 4-0، بعد فوزه بقرار جماعي عقب ست جولات.في المقابل، خاض رودريغيز خلال مسيرته المهنية 45 نزالاً، فاز بـ15 منها وخسر 26، مع العلم أنه بدأ في عالم الاحتراف عام 2007، وخاض ما مجموعه 208 جولات.وبحسب صحيفة "ماركا" ، عاد رودريغيز إلى غرفته في بعد نهاية النزال وكان قد رتب للذهاب لتناول ، لكنه لم يظهر لاحقًا.وعند توجه طاقم الفندق إلى غرفته، بعد تأخره عن موعد التوصيل للمطار، عُثر عليه جثة هامدة.لم يُعلن حتى الآن عن سبب رسمي للوفاة، حيث تحقق الشرطة في الأسباب، ولم يُحدد ما إذا كان للحادث أي صلة بالنزال.