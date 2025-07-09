"باربي" تتحدى النمطية: أوّل دمية مصابة بداء السكري



في فيلم "باربي" الذي أخرجته ، تعتبر باربيلاند ملاذًا للمساواة والتنوع. ولكن على الرغم من أنّ الدمى موجودة منذ عام 1959، إلا أنّ الشركة المصنعة، "ماتيل"، بدأت فقط في عام 2019 ببيع دمى "باربي" ذات الإعاقات الجسدية.



أطلقت " "، الشركة المصنعة لدمية " "، أول لعابة مصابة بداء السكري من النوع 1، وهي الإضافة الأحدث إلى المجموعة المصممة والّتي تهدف إلى تشكيل تصورات مبكرة للأطفال عن العالم وتمكينهم من رؤية أنفسهم في القصص التي يتخيلونها والدمى التي يحبونها.

داء السكري من النوع 1 هو حالة مناعية ذاتية حيث يهاجم الجسم ويدمر الخلايا في البنكرياس التي تصنع الأنسولين. وغالبًا ما يتم تشخيصه في مرحلة الطفولة، ويجب على المرضى مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم وأخذ الأنسولين يوميًا.

واللّافت في الامر، أنّه قد تمّ تصميم دمية "باربي" الجديدة بالتعاون مع منظمة Breakthrough T1D العالمية غير الربحية المعنية بداء السكري من النوع 1، وهي ترتدي جهاز مراقبة السكر "الجلوكوز" المستمر (CGM) على ذراعها للمساعدة في مراقبة حالتها. ولإبقاء الجهاز في مكانه، تستخدم "باربي" شريطًا طبيًا على شكل قلب (باللون الوردي لباربي).

كما تحمل"باربي" هاتفًا محمولًا مع تطبيق CGM لمساعدتها في تتبع مستويات السكر في الدم طوال اليوم. وترتدي الدمية مضخة أنسولين، ممًا يوفر لها جرعات الأنسولين تلقائيًا حسب الحاجة، وتحمل حقيبة كبيرة بما يكفي لأي مستلزمات مثل الوجبات الخفيفة التي قد تحتاجها أثناء الخروج.