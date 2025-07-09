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عوامل تتسبب بتدمير العمود الفقري.. هذه أبرزها

منوعات

2025-07-09 | 09:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عوامل تتسبب بتدمير العمود الفقري.. هذه أبرزها
868 شوهد

يعاني الكثيرون حول العالم من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم، وغالبا ما يكون السبب ليس إصابة أو مرضا، بل عادات يومية تبدو بسيطة.

وتسبب هذه العادات ضغطا تراكميا على العمود الفقري والعضلات المحيطة، ما يؤدي إلى ألم مزمن أو إصابات خطيرة.
ويقول الدكتور نيكولاس كلارك، جراح العمود الفقري في مستشفى "هوسبيتل فور سبشال سيرغري" بفلوريدا: "الكثير من المرضى يعانون من آلام الظهر بسبب أخطاء شائعة في التعامل مع العمود الفقري خلال أنشطتهم اليومية. وقد تبدو هذه الأخطاء غير ضارة، لكنها تسبب مشكلات كبيرة مع الوقت".
ويشارك كلارك 6 عادات بسيطة تهدد صحة ظهرك، وكيفية تجنبها:
1. الانحناء أثناء الجلوس: عادة صامتة تشوه العمود الفقري
يحتوي العمود الفقري على انحناءات طبيعية في الرقبة ومنتصف الظهر وأسفل الظهر تساعد في توزيع تأثير الأنشطة مثل الجري والقفز، والحفاظ على التوازن، والسماح بحركات مرنة مثل الانحناء واللف، وحماية الحبل الشوكي. ويمكن للانحناء أو التراخي أثناء الجلوس، والذي يحدث غالبا أثناء العمل على المكتب أو اللعب أو استخدام الهاتف، أن يزيد الضغط على أقراص العمود الفقري ويجهد العضلات والأربطة الداعمة.
ويتجاهل الكثيرون وضعية جلوسهم حتى يشعروا بالألم، لأن الانحناء يبدو مريحا في البداية.
ومع الوقت، يمكن لهذا الانحناء أن يؤدي إلى انزلاق غضروفي، وحداب (تقوس الظهر)، أو آلام مزمنة.
ولتجنب هذه المشكلات، يوصي الخبراء بالجلوس بشكل مستقيم مع دعم أسفل الظهر. فضلا عن أخذ فترات راحة كل 30 دقيقة للمشي أو التمدد.
2. إدمان الهواتف والأجهزة اللوحية: "رقبة التكنولوجيا" تدمر فقراتك
قضاء ساعات في النظر إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي مع انحناء الرقبة للأمام، وهي وضعية تعرف بـ Tech Neck، تسبب أضرارا جسيمة. فكل 2.5 سم يميل فيها الرأس للأمام، يزيد الضغط على الرقبة بما يعادل 10 كغ إضافية. ويؤدي ذلك إلى تآكل أقراص الرقبة، صداع مزمن، وتشوهات دائمة في الانحناء الطبيعي للعمود الفقري.
ويكمن الحل لهذه المشكلة في رفع الهاتف إلى مستوى العين. واستخدما حوامل للهواتف أو الأجهزة اللوحية أثناء الاستخدام الطويل.
3. حمل الحقائب بطريقة خاطئة: اختلال عضلي يهدد استقامة ظهرك
حمل حقيبة ثقيلة على كتف واحد، حتى لو كان وزنها خفيفا، يسبب اختلالا في توزيع الحمل، ما يضعف العضلات في أحد الجانبين، وقد يؤدي إلى انحراف العمود الفقري. كما يزيد خطر تمزق الأربطة أو انزلاق الغضاريف عند الحركات المفاجئة.
ويوصي الخبراء باستخدام حقائب الظهر ذات الأحزمة العريضة، وحملها على كلا الكتفين، فضلا عن تجنب حمل أكثر من 10% من وزن جسمك.
4. رفع الأشياء الثقيلة بظهر منحن: كارثة تهدد الفقرات القطنية
الانحناء إلى الأمام لرفع شيء من الأرض، حتى لو كان خفيفا، يضع ضغطا هائلا على الفقرات القطنية (أسفل الظهر). وهذا يجعل القوة المطبقة على الأقراص الفقرية تتضاعف عند الرفع مع ظهر منحن، ما قد يؤدي إلى انزلاق غضروفي مفاجئ أو إصابة العضلات والأربطة.
ولتجنب هذه المشكلة يمكن ثني الركبة مع الاحتفاظ بظهر مستقيم، واستخدام قوة الساقين (ليس الظهر) للرفع.
5. إهمال تمارين العضلات الأساسية: ظهرك يحتاج إلى دعم
تعمل العضلات الأساسية (البطن وأسفل الظهر) مثل حزام طبيعي يدعم العمود الفقري. وإهمال تقويتها يجعل الظهر يحمل عبئا أكبر.
ويزيد ضعف هذه العضلات من خطر الإصابات أثناء الحركات البسيطة (مثل الانحناء لربط الحذاء)، ويسرع من تآكل الأقراص الفقرية ويسبب آلاما مزمنة.
ويوصي الخبراء بتمارين مثل "البلانك" (تمرين اللوح الخشبي)، و"تمارين الجسر" لتقوية أسفل الظهر.
6. تجاهل الألم البسيط
يعتبر الكثيرون آلام الظهر الخفيفة "شيئا طبيعيا"، لكنها قد تكون إشارة لمشكلة أكبر.
وقد يكون التيبس أو الألم المتكرر بداية التهاب عضلي، انزلاق غضروفي، أو بداية التهاب المفاصل. والتأخر في العلاج يفاقم المشكلة وقد يجعلها مزمنة أو تحتاج لجراحة.
وإذا استمر الألم أكثر من أسبوعين، أو صاحبه خدر أو ألم يمتد إلى الساقين (علامة على ضغط العصب)، فيجب استشارة الطبيب على الفور.
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