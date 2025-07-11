رونالدو يتصدر يوتيوب متجاوزا تايلور سويفت وجاستن بيبر

واقتحم عالم اليوتيوب بإنشاء قناته الخاصة وإطلاقها للمتابعين رسمياً يوم 21 أغسطس 2024 عبر إعلان رسمي بالمنصات الخاصة بالنجم بمواقع التواصل الاجتماعي.ومنذ اليوم الأول حققت قناة رونالدو نمواً مذهلاً لدرجة أن بعض التقارير الصحفية وصفتها بأسرع قناة في التاريخ وصولاً إلى مليون مشترك خلال 90 دقيقة فقط من إطلاقها.ووصل عدد متابعي قناة النجم البرتغالي إلى 76 مليون مشترك، وهو رقم ضخم تفوق به رونالدو على العديد من نجوم الفن والرياضة والشخصيات المؤثرة في موقع " ".وبحسب نشرها موقع ONE FOOTBALL فإن قناة رونالدو عبر يوتيوب تجاوزت في عدد الاشتراكات والمتابعات قناة النجمة الأمريكية الشهيرة والتي وصل عدد متابعيها إلى 61.1 مليون مشترك.وتفوق رونالدو أيضاً على المغني الشهير جاستن بيير الذي يبلغ عدد متابعي قناته عبر يوتيوب 75.6 مليون مشترك.