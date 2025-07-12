هل الأرض في خطر؟.. رصد 17 توهجا غير معتاد للشمس

بالتزامن مع موجات حر تجتاح مناطق مختلفة في العالم، كشف المعهدان في بيان لهما بثه موقع " " أن أمس واليوم 11 و12 يوليو/تموز شهدا 17 توهجا شمسيا.وأشارا إلى أن نشاط التوهج الشمسي خلال الشهر الجاري زاد بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمتوسط شهر يونيو/حزيران الماضي.وأوضح المعهدان أن العلماء رصدوا في الصباح توهجين شديدين في المستوى M على الحافة اليسرى للشمس أظهر الفيديو أحدهما، M1.4، وبلغ ذروته في الساعة 07:02 بتوقيت أما الثاني، M2.3، فقد رصد اليوم عند الساعة 11:34.وأشارا إلى أن علماء الفلك سجلوا زيادة سريعة في عدد وحجم المناطق النشطة، بما فيها تلك الموجودة على الجانب غير المرئي من الأرض.التوهجات الشمسية عبارة عن انفجارات قوية للطاقة من الشمس، تنتج إشعاعات قوية عبر الطيف الكهرومغناطيسي، بما في ذلك الأشعة السينية، وأشعة جاما، والموجات الراديوية يمكن أن تؤثر على الغلاف الجوي للأرض خاصة طبقة الأيونوسفير مما قد يؤدي إلى تعطيل الاتصالات الراديوية وأنظمة الملاحة.