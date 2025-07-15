وقالت المنصة في بيان ورد لـ ، إن "هذه الشراكة ستتيح لمشتركي المنصة والوطني للإنترنت الوصول إلى خدمة شاهد المتميزة للفيديو حسب الطلب، إضافة إلى خدمة البث المباشر لمجموعة قنوات MBCعبر تطبيق المنصة، مما يمنح الجمهور العراقي فرصة الاستمتاع بمحتوى شاهد المتنوع وعالي الجودة".وقال ويمان، مدير الشراكات في "شاهد": "نحن فخورون بهذه الشراكة مع المنصة، التي تُمكّننا من زيادة التوزيع المرخص لمكتبتنا الغنية من المحتوى العربي للجمهور العراقي، ودعم تطوير خدمات الترفيه الرقمي المتميزة في ".وأكد ويمان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام شاهد المستمر بتوسيع نطاق انتشار محتواها الترفيهي الفريد في جميع أنحاء المنطقة.من جهته، أوضح المهلب ، الرئيس التنفيذي للمنصة، أن "المنصة تُقدم حاليًا أكثر من 200 قناة بث مباشر ومكتبة ضخمة وشاملة من خدمات الفيديو حسب الطلب".وأضاف، أن "خدمة شاهد ومجموعة قنوات MBC تمثّل تعزيزاً كبيراً لقيمة المحتوى الذي نقدّمه، وتزيد من تنوعه، وتضمن مواكبة وتلبية أذواق جمهورنا".وأشار إلى أن "هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الطرفين لتوفير تجربة مشاهدة أكثر شمولًا وتنوعًا للجمهور العراقي، من خلال تقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة يُلبي مختلف الأذواق".شاهدوشاهد هي أول منصة بث رقمي رائدة في العالم العربي، تابعة لمجموعة MBC، تُقدم محتوى متميز للعائلات العربية، بما في ذلك أعمال شاهد الأصلية الحصرية، وعروض شاهد الأولى، والأفلام العربية الصادرة حديثًا من "Box office"، وقنوات البث المباشر بجودة HD عالية الجودة، بالإضافة إلى برامج عالمية، ورياضية، وبرامج للأطفال، وأكثر من 40 قناة للبث السريع.المنصةأما المنصة فهي منصة رقمية رائدة في العراق، تقدم مكتبة شاملة من المحتوى المحلي والدولي، بما في ذلك أكثر من 200 قناة تلفزيونية وإذاعية مباشرة.وتُعد الوجهة المفضلة للمشاهدين العراقيين، إذ توفر مجموعة متنوعة من الإنتاجات الأصلية، إضافة إلى محتوى عند الطلب. كما تضم المنصة عروضًا مميزة من أبرز مزودي المحتوى مثل StarzPlay وOSNtv وYango Play وRoya Media Group وLa Liga وTentime. وكخدمة ذات قيمة مضافة، توفر المنصة لمستخدميها قسائم مجانية من Watch It، بالإضافة إلى القسائم الجديدة المُقدمة من Shahid.