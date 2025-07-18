تحذير من التدخين في الأجواء الحارة.. "مخاطر مضاعفة"

ووفقا له، يؤدي هذا إلى مضاعفات خطيرة على . فبصورة عامة، يزيد التدخين في الطقس الحار من تضييق الأوعية الدموية، ويسرّع نبض القلب، ويرفع مستوى ضغط الدم. وكل ذلك يضاعف احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، والجلطة الدماغية، واحتشاء عضلة القلب.ويقول: "يعاني الجسم في الطقس الحار من الإجهاد، ويساهم التدخين في زيادة لزوجة الدم وارتفاع مستوى الصفائح الدموية، ما يؤدي إلى ازدياد خطر الإصابة بالجلطات، خاصة في حال عدم شرب كميات كافية من الماء."بالإضافة إلى ذلك، يُفاقم التدخين من انخفاض تشبع الدم بالأكسجين، ويضعف النشاط العام للجسم. وقد يؤدي هذا، في الطقس الحار، إلى إرهاق شديد، وتوتر عصبي، وضعف التركيز، ووهن عام.ويضيف: "عندما لا يتوفر هواء كاف ويدخّن الشخص، يفاقم ذلك نقص الأكسجين الواصل إلى الأنسجة، مما يؤدي إلى اضطراب الدورة الدموية، وتباطؤ الأيض، وانخفاض القدرة على العمل والأداء."ويُوصي الطبيب بضرورة الاهتمام بالصحة الشخصية خلال فترات الحر، مع الإقلاع عن التدخين.