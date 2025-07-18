أنفقت ثروة على عمليات التجميل.. سيدة تستبدل ملامحها بالكامل لتصبح "باربي".. صور

أنفقت امرأة 250 ألف جنيه إسترليني على عمليات التجميل لتصبح "باربي".



ظهرت هذه المرأة في الأحدث من السلسلة الوثائقية Olivia" "Attwood: The Price of Perfection التي تقدمها نجمة برنامج "Love Island" (جزيرة الحب) السابقة أوليفيا أتوود، والتي تُعرض على قناة "ITV" البريطانية، حيث كشفت عن الأسباب التي دفعتها لتغيير مظهرها بشكل جذري.



وعلى مدار الحلقات الست، التقت أوليفيا وهي أيضا عضو في برنامج Loose Women — بعدد من الخبراء والمرضى للحصول على نظرة قريبة على عالم الجراحات التجميلية.

لكن لحظة لقاء أوليفيا مع أليسيا في نهاية الحلقة الأخيرة كانت اللحظة التي أدهشت الجمهور.



فقد أنفقت أليسيا 250 ألف جنيه إسترليني مما جعلها تبدو غير قابلة للتعرّف، بشفتين كبيرتين، وثديين بارزين، وشعر بلاتيني طويل.



وقد ارتدت زيا ورديا مع إكسسوارات تحاكي مظهر دمية " ".



وفي أحد مشاهد الحلقة، فوجئت أوليفيا بدفتر يحتوي على صور قديمة لأليسيا. وكانت الصور تعود إلى عام 2016، عندما كانت أليسيا تبلغ من العمر نحو 18 عامًا، لكن الفتاة في الصور لم تكن تشبه أليسيا التي كانت واقفة إلى جانب أوليفيا.



ورغم أنها احتفظت بنفس لون الشعر الأشقر، إلا أن مظهرها حينها كان طبيعيا أكثر، بملابس عادية دون لفت للأنظار.







وعلّقت أوليفيا بدهشة وهي تتفحص الصور القديمة: "يا إلهي". ثم، وأثناء حديثها عما إذا كانت تتوقع أن يتغير مظهرها بهذه الطريقة الجذرية، اعترفت أليسيا قائلة: "بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يعرفونني جيدًا في ذلك الوقت، لن يكون الأمر مفاجئًا، لأنني كنت دائمًا منفتحة وواثقة وجذابة إلى حد ما".



لكن، وبخلاف ما قد يظنه البعض، أكدت أليسيا أن العمليات لم تعقها عن فعل أي شيء. وقالت: "أنا أختار صحتي ومظهري قبل كل شيء، لذا أنفق الكثير من المال على ما أضعه في جسدي مثل الطعام وما إلى ذلك".



وتابعت: "وأيضًا أنفق الكثير على الحصول على أفضل أنواع الفيلر وأجود المنتجات". وفي أحد مشاهد الحلقة، فوجئت أوليفيا بدفتر يحتوي على صور قديمة لأليسيا. وكانت الصور تعود إلى عام 2016، عندما كانت أليسيا تبلغ من العمر نحو 18 عامًا، لكن الفتاة في الصور لم تكن تشبه أليسيا التي كانت واقفة إلى جانب أوليفيا.ورغم أنها احتفظت بنفس لون الشعر الأشقر، إلا أن مظهرها حينها كان طبيعيا أكثر، بملابس عادية دون لفت للأنظار.وعلّقت أوليفيا بدهشة وهي تتفحص الصور القديمة: "يا إلهي". ثم، وأثناء حديثها عما إذا كانت تتوقع أن يتغير مظهرها بهذه الطريقة الجذرية، اعترفت أليسيا قائلة: "بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يعرفونني جيدًا في ذلك الوقت، لن يكون الأمر مفاجئًا، لأنني كنت دائمًا منفتحة وواثقة وجذابة إلى حد ما".لكن، وبخلاف ما قد يظنه البعض، أكدت أليسيا أن العمليات لم تعقها عن فعل أي شيء. وقالت: "أنا أختار صحتي ومظهري قبل كل شيء، لذا أنفق الكثير من المال على ما أضعه في جسدي مثل الطعام وما إلى ذلك".وتابعت: "وأيضًا أنفق الكثير على الحصول على أفضل أنواع الفيلر وأجود المنتجات".

كما كشفت أليسيا أنها لا تفكر أبدا في العودة إلى شكلها السابق، حتى مع تقدمها في السن.