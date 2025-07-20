Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ليفربول يقترب من التعاقد مع مهاجم جديد​
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

طرق واعدة لعلاج حروق الشمس في ذروة الصيف

منوعات

2025-07-20 | 03:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طرق واعدة لعلاج حروق الشمس في ذروة الصيف
54 شوهد


السومرية نيوز ـ منوعات

في ذروة فصل الصيف بالمنطقة الشمالية من الكرة الأرضية، تزداد حالات حروق الشمس بشكل كبير، خاصة بين ذوي البشرة الفاتحة تحت سن الثلاثين.


وبينما يظل تطبيق واقي الشمس بانتظام هو الخط الدفاعي الأول، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا نفعل عندما نكون قد تعرضنا بالفعل لحروق شمسية مؤلمة؟

وفي الواقع، يشير الخبراء الصحيون إلى أن هناك مجموعة من العلاجات المنزلية الغير المتوقعة لتخفيف أضرار حروق الشمس، أبرزها:

الشاي الأسود: سر الجدات المثبت علميا

هذا العلاج التقليدي الذي توارثته الأجيال يجد اليوم تأييدا من الأطباء، حيث تحتوي أوراق الشاي الأسود على مادة التانين ومضادات الأكسدة التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات. وتنصح الدكتورة تيفاني ليبى، أخصائية الأمراض الجلدية، باستخدام كمادات الشاي الأسود البارد (وليس الساخن) على المناطق المصابة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الجلد خاليا من البثور قبل التطبيق.

مسكنات الألم

يستمر الجلد "في الاحتراق" لساعات بعد التعرض للشمس. وهنا تأتي أهمية المسكنات مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين التي تخفف حدة الأعراض إذا أخذت مبكرا.

وتوضح الدكتورة ليبى أن هذه الأدوية لا توقف عملية "الاحتراق" الداخلي للجلد، لكنها تساعد في تقليل الاحمرار والتورم والشعور بعدم الراحة عندما تؤخذ في المراحل الأولى.
الحليب البارد:

يبرز الحليب البارد كأفضل خيار من بين منتجات الألبان الأخرى. فعلى الرغم من الشعبية التي يحظى بها اللبن الزبادي اليوناني، إلا أن الحليب البارد يقدم فوائد أكبر بفضل مزيج البروتينات والدهون ودرجة الحموضة المتوازنة التي تشكل طبقة مهدئة على البشرة المحترقة.

ويمكن نقع منشفة نظيفة في الحليب البارد ووضعها برفق على المناطق المصابة للحصول على تأثير مبرد ومريح.

ولكن، ليس كل ما ينتشر على الإنترنت من "علاجات" يستحق التجربة. إذ تحذر الدكتورة ليبى من استخدام الخل، الذي على الرغم من احتوائه على حمض الأسيتيك ذو الخصائص المضادة للالتهابات، إلا أنه قد يسبب تهيجا إضافيا للبشرة المتضررة. كما تنصح بتجنب خلطات مثل كريم البواسير مع فيتامين E، والتي قد تسبب تفاعلات غير مرغوب فيها مع البشرة الحساسة.

وللحالات الأكثر اعتدالا، تقترح الدكتورة ليبى اعتماد العلاجات التالية:

- كريم الهيدروكورتيزون بنسبة 1%، والذي يمكن أن يكون مفيدا لتقليل الالتهاب عند استخدامه لفترة قصيرة على مناطق محدودة.
- حمام الشوفان الغروي الذي يوفر راحة كبيرة من الحكة المزعجة،

- المرطبات الخالية من العطور المبردة في الثلاجة لتقديم تأثير مبرد فوري عند الحاجة.

- الإكثار من شرب الماء، حيث أن الحروق الشمسية تسحب السوائل إلى سطح الجلد، ما قد يؤدي إلى جفاف الجسم.

- تجنب المراهم الثقيلة في الأيام الأولى

من الضروري أن ننتبه لعلامات الخطر التي تستدعي التدخل الطبي الفوري، مثل ظهور بثور جلدية، أو أعراض تشمل القشعريرة والحمى والارتباك الذهبي والغثيان أو القيء.

وتذكر دائما أن الوقاية تظل أفضل وسيلة، فلا تهمل استخدام واقي الشمس بعامل حماية مناسب، وابحث عن الظل خلال ساعات الذروة عندما تكون أشعة الشمس في أقصى درجات شدتها.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-20
Play
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
لا تيأس من روح الله! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-19
Play
لا تيأس من روح الله! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-19
عشرين
Play
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
Play
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
Play
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Play
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-19
Play
العراق في دقيقة 19-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-19
Play
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-19
Biotic
Play
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Play
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
وزير الصدر يذكر الحلفاء والخصوم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-18
Play
وزير الصدر يذكر الحلفاء والخصوم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-18
الهوا الك
Play
الهوا الك
من التوظيف إلى التقاعد.. معاناة مستمرة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-18
Play
من التوظيف إلى التقاعد.. معاناة مستمرة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-18
علناً
Play
علناً
قانون الحشـ د الشـ عبي و وزارة التربية - علناً م٤ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-17
Play
قانون الحشـ د الشـ عبي و وزارة التربية - علناً م٤ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-20
Play
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
لا تيأس من روح الله! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-19
Play
لا تيأس من روح الله! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٢ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-19
عشرين
Play
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
Play
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
Play
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Play
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-19
Play
العراق في دقيقة 19-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-19
Play
نشرة ١٩ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-19
Biotic
Play
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Play
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
وزير الصدر يذكر الحلفاء والخصوم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-18
Play
وزير الصدر يذكر الحلفاء والخصوم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-18
الهوا الك
Play
الهوا الك
من التوظيف إلى التقاعد.. معاناة مستمرة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-18
Play
من التوظيف إلى التقاعد.. معاناة مستمرة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-18
علناً
Play
علناً
قانون الحشـ د الشـ عبي و وزارة التربية - علناً م٤ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-17
Play
قانون الحشـ د الشـ عبي و وزارة التربية - علناً م٤ - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-17

اخترنا لك
معتقدات شائعة في طب الأسنان خاطئة.. هل تعرفها؟
10:14 | 2025-07-19
عن طريق الصدفة.. اكتشاف أندر معدن على سطح الأرض
08:46 | 2025-07-19
جهاز رنين مغناطيسي يبتلع رجلاً أثناء الفحص
07:32 | 2025-07-19
دراسة تكشف مخاطر صادمة للسجائر الإلكترونية على الجنين
02:28 | 2025-07-19
الشمس تُضيء الطريق للمحظوظين.. والمريخ يحفر الفِخاخ!
01:00 | 2025-07-19
أناقة عائلة ايلي صعب تسرق الأضواء في حفلة ما قبل عرس سيليو وزين... شاهدوا الصور
09:56 | 2025-07-18

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.