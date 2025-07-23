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ميزة مخفية في "آيفون" عليك تفعيلها حالا
منوعات
2025-07-23 | 14:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
107 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
تحتوي هواتف "آيفون" على صورنا وملفاتنا وملاحظاتنا السرية للغاية. ولحسن الحظ هناك ميزة يمكنها الحفاظ على نسخ "iCloud" الاحتياطية آمنة من أعين المتطفلين.
وتسمى هذه الميزة حماية البيانات المتقدمة "Advanced Data Protection"، وهي خيار برمجي تعمل من إصدار "iOS 16.2" وأعلى. وبما أنها ليست إعدادًا افتراضيًّا، لذا يجب عليك تفعيلها بنفسك.
تشفير شامل
وتوفر "أبل" بالفعل حماية تشفير شاملة لمعلومات الدفع وكلمات المرور وبياناتك الصحية تلقائيًّا، ولكنها لا تقوم بتفعيل ذلك افتراضيًّا لأجزاء أخرى من جهاز آيفون، مثل: مكتبات الصور أو الملاحظات والتذكيرات وإشارات سفاري المرجعية واختصارات "سيري" والمذكرات الصوتية.
لكن تفعيل ميزة حماية البيانات المتقدمة تحمي كل ذلك. فهي تعتبر ميزة قوية لحماية الخصوصية والأمان، إذ تتيح التشفير الشامل للهاتف ولنسخ iCloud الاحتياطية.
وعند حفظ ملفاتك وصورك على السحابة، تفعّل منصات، مثل: "أبل" افتراضيًّا التشفير أثناء نقل البيانات؛ ما يعني أن البيانات المنقولة تبقى خاصة. لكن "أبل" نفسها لا تزال قادرة على رؤية ما تفعله.
لكن ميزة حماية البيانات المتقدمة تسمح بالتشفير الشامل، أي تشفر البيانات المنقولة بحيث يتعذر الوصول إليها إلا بوجود مفتاح تشفير لا يعرفه سواك.
وبهذه الطريقة، لا يمكن لأي شخص ولا حتى "أبل" الوصول إلى صورك ومذكراتك الصوتية وبياناتك المحفوظة على "iCloud"، لأنك وحدك من يملك مفتاح التشفير. مع العلم أن التشفير الشامل يساعد أيضًا على الحماية من إساءة استخدام الموظفين المحتملة لبياناتك. فحتى لو لم تكن ناشطًا أو شخصية مشهورة أو صحفيًّا لديك معلومات حساسة على هاتفك، فقد ترغب في أن تكون صورك الخاصة ومعلوماتك الحساسة التي تُخزّنها احتياطيًّا على "iCloud"، مغطاة بهذه الطبقة الإضافية من الخصوصية.
تفعيل الميزة
ولتفعيل ميزة حماية البيانات المتقدمة انتقل إلى الإعدادات، وانقر على اسم حسابك على "أبل"، ثم انتقل إلى حساب "أبل"
الخاص بك
ثم اختر "iCloud"، ثم الحماية المتقدمة للبيانات.
وكجزء من الحماية المتقدمة للبيانات، يجب عليك إما إنشاء مفتاح استرداد وإما جهة اتصال للاسترداد في حال تم حظر حسابك. ولخيار مفتاح الاسترداد، عليك إنشاء مفتاح من 28 حرفًا لمساعدتك في فتح حسابك.
وننصحك بتدوين هذا المفتاح والاحتفاظ به في مكان يسهل تذكره؛ لأن "أبل" لا يمكنها مساعدتك على استرداد هذا المفتاح إذا نسيته. أما لخيار جهة اتصال الاسترداد، فعليك تعيين شخص تثق به لديه جهاز "أبل" ليكون جهة اتصال الاسترداد الخاصة بك.
وسيتلقى هذا الشخص رسالة تحتوي على رمز لمساعدتك على استعادة الوصول إلى بياناتك المشفرة من البداية إلى النهاية في حال تم حظر حسابك.
وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أنه رغم المزايا الرائعة التي تقدمها ميزة الحماية المتقدمة لإضافة طبقة أمان وخصوصية ضرورية للغاية لجهاز آيفون، لكنها تأتي مع محاذير. فبريد "iCloud" وجهات الاتصال وأحداث التقويم لن تكون مشفرة من طرف إلى طرف ضمن هذه الطبقة الإضافية من الأمان. كما أنها غير متاحة للمستخدمين في جميع البلدان.
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