توضيح بشأن شكولاتة دبي واحتوائها على بكتيريا السلمونيلا

وأوضحت الوزارة أن "شوكولاتة دبي" المتعارف عليها والمتوفرة بأنواعها المختلفة في أسواق الدولة خالية تماما من التلوث ببكتيريا "السالمونيلا"، مشيرة إلى أنه يتم الترويج للمنتج المعني بالأمر كشوكولاتة مستوحاة من نكهات "شوكولاتة دبي".وجاء هذا التوضيح ردا على البيان الصادر عن مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية، الذي أشار إلى أن المنتج المذكور يقتصر توزيعه على الأسواق الأمريكية.وأضافت الوزارة أن "التحذير الصادر يشير إلى تسويق المنتج على أنه من منتجات "شوكولاتة دبي"، مؤكدة أن "هذا المنتج المصنع خارج الدولة مستوحى فقط من النكهات المشابهة لتلك المعروفة في "شوكولاتة دبي"، وهي الاسم التجاري المتعارف عليه لمنتجات شركة "FIX Dessert Chocolatier" التي بدأت من دبي وتشتهر بتقديم شوكولاتة فاخرة بنكهات شرقية مميزة، وتخضع لأعلى معايير السلامة والجودة".كما أعادت الوزارة الإماراتية التأكيد على التزامها بمراقبة سلامة الأغذية بشكل مستمر، والعمل على ضمان حماية صحة المستهلكين من خلال التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.