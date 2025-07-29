7 أضرار صحية للافراط في تناول مشروبات الطاقة

وفي ما يلي الأضرار التي يسببها تناول مشروبات الطاقة على المدى الطويل، وفق موقع " " الطبي.ارتفاع معدّل ضربات القلب وضغط الدمالكافيين الموجود بكميات كبيرة في هذه المشروبات يسبب تسارع دقات القلب وعدم انتظامها، وقد يؤدي إلى اضطرابات دائمة في نظم القلب. كما يرفع ضغط الدم خلال ساعتين من الاستهلاك، ما يرهق الجهاز القلبي الوعائي ويزيد احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن.القلق والأرق والتوترالكافيين الزائد يؤثر سلباً على النفسية، ويسبب القلق، وصعوبة في النوم، والتهيج، وقد يصل الأمر في بعض الحالات النادرة إلى أفكار انتحارية، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل نفسية مسبقة.ارتفاع السكر في الدمغالباً ما تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. تكرار ذلك قد يؤدي إلى مقاومة الإنسولين وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.الجفاف بسبب التبول المفرطيُعد الكافيين مدراً للبول، ما قد يسبب فقدان السوائل بسرعة وحدوث جفاف. الاستهلاك المزمن قد يرهق الكلى ويؤدي إلى ضعف وظيفتها.تآكل مينا الأسنانالحموضة العالية والسكر في مشروبات الطاقة يضعفان مينا الأسنان ويزيدان خطر التسوس، والحساسية، وتآكل الأسنان.ومينا الأسنان هي الطبقة الخارجية الصلبة التي تغلّف الأسنان وتُعد أقسى مادة في جسم الأسنان، وتحميها من التسوس والتآكل.مشاكل هضميةقد تسبب هذه المشروبات اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، والغثيان، والانتفاخ، وتهيج المعدة.زيادة الوزنالسكر وكثرة السعرات في مشروبات الطاقة قد يؤديان إلى زيادة الوزن، خصوصاً لدى من يتّبع نمط حياة غير نشيط.من يجب أن يتجنب مشروبات الطاقة؟يُنصح الأطفال، والمراهقون، والنساء الحوامل والمرضعات، ومرضى القلب أو الضغط أو السكري، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، بتجنبها تماماً.بدائل صحية عن مشروباتلمن يرغب فى الحصول على دفعة طاقة دون مخاطر، يمكنه اختيار القهوة، أو الشاي، أو مكملات الكافيين باعتدال.