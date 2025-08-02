خلال الـ 24 ساعة الماضية.. تسجيل 15 توهجا على الشمس

تم رصد 15 توهجًا شمسيًا في الأول من أغسطس، بينما سُجلت ستة توهجات قبل ذلك بيوم.



أفادت بذلك مصادر في علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومعهد الشمسية والأرضية التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم.

أوضح العلماء، في بيان اليوم، أنه تم تسجيل هذه التوهجات بواسطة أجهزة رصد الأشعة السينية GOES.

وجاء في البيان: "تشكل القسم الأكبر من هذه التوهجات في المنطقة النشطة الجديدة 4167، حيث تم إطلاق كل الطاقة المتراكمة فيها".

بينما انتشرت التوهجات الأخرى على سطح الشمس بشكل متساوٍ نسبيًا. وبعد ذلك اتسم النشاط على الشمس بعلامات الاستقرار. وبالإضافة إلى ذلك، توقف نمو البقع الشمسية.

وخلص الخبراء إلى أن موجة النشاط كانت محدودة زمنيا، حيث اقتصرت على يوم واحد فقط.

وأكد المختبر أن "هذه السلسلة من الأحداث لم تُحدث أي تأثير على الأرض".

في الأول من أغسطس، توقع علماء من مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم، زيادة مخاطر حدوث توهجات كبيرة على مستوى M وX على الشمس خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة بسبب تكون مناطق نشطة جديدة على قرص الشمس.