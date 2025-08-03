تيك توك مهدد بالاغلاق

وتتهم الدعوى التي أقامها المحامي المصري أحمد ، منصة " " بنشر محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والتقاليد المجتمعية المصرية، وتطالب بوضع معايير وسياسات تتماشى مع المبادئ الدينية والثقافية للمجتمع.واختصمت الدعوى رئيس الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس لتنظيم الإعلام، مشيرة إلى أن "تيك توك" تحولت من منصة ترفيهية إلى بيئة تنتشر فيها مقاطع "خادشة للحياء" وتحرض على سلوكيات منافية للآداب.وتستند الدعوى إلى رقم 10 لسنة 2003، الذي يحدد حالات حجب المنصات الإلكترونية في ظروف مثل تهديد أو نشر محتوى محظور قانونا، كما دعت إلى تفعيل الرقابة الذاتية على المنصة من خلال التعاون بين الحكومة وإدارة تيك توك، مع فرض غرامات على الحسابات التي تنشر محتوى ضاراً.وتأتي هذه الدعوى وسط جدل متزايد حول تأثير "تيك توك" على الشباب والمجتمع المصري، حيث تعد هذه الدعوى الثانية من نوعها، وسبق أن رفضت دعاوى مماثلة في 2021، بما في ذلك دعوى أقامها المحامي ، بدعوى انتفاء شرط المصلحة.واكتسب تيك توك، التطبيق الصيني الذي أطلقته شركة "بايت دانس" عام 2016، شعبية هائلة في مصر خاصة بين الشباب، حيث يستخدمه الملايين لنشر مقاطع فيديو قصيرة، ومع ذلك أثار التطبيق جدلا بسبب محتوى يعتبر من قبل البعض غير أخلاقي أو يشجع على العنف والتنمر.وفي السنوات الأخيرة، اتخذت دول مثل الهند وباكستان إجراءات لحظر تيك توك بسبب مخاوف مماثلة، بينما فرضت دول أوروبية ضوابط صارمة على المحتوى.