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تيك توك: العراق حذف أكثر من 10 ملايين فيديو بسبب مخالفات

منوعات

2025-08-04 | 09:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تيك توك: العراق حذف أكثر من 10 ملايين فيديو بسبب مخالفات
321 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
أصدرت "تيك توك" تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2025 سلطت فيه الضوء على الخطوات التي اتخذتها لتعزيز بيئية رقمية آمنة في عدد من الدول العربية.

وتزامن التقرير مع إلقاء السلطات المصرية على عدد من التيكتوكرز بشبهة ارتكاب مخالفات للقوانين والأنظمة المجتمعية.
ووفقًا للتقرير أزالت المنصة 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال الفترة من كانون الثاني إلى آذار 2025، في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، في خطوة تعكس احترافية عمليات الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في المنطقة.
وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشر LIVE، أوقفت تيك توك أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام، بزيادة بنسبة 50% مقارنة بالربع السابق، في مؤشر واضح على تعزيز قدراتها التقنية في اكتشاف المحتوى المخالف بكفاءة وسرعة، دون التأثير على دقة عمليات الإشراف على المحتوى المتقدمة القادرة على رصد المحتوى المخالف بسرعة ودقة.
ويظل الالتزام بإرشادات المجتمع من أولويات المنصة الأساسية.
ففي الربع الأول من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 849.976 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 1.5 مليون بث مباشر في كل من مصر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والمغرب.
وتعكس هذه الجهود المتواصلة التزام تيك توك بالحفاظ على دقة الإشراف، بالتوازي مع التوسع المستمر في نطاق القرارات الآلية.
مصر
وفي مصر، أزالت منصة تيك توك 2.9 مليون فيديو خلال الربع الأول من 2025، لانتهاكها إرشادات المجتمع. وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6%، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، كما أظهرت المنصة سرعة استجابة لافتة، حيث تم إزالة 94.3% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة ما يعكس استجابة قوية. بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، حظرت تيك توك أيضًا 347.935 مضيف بث مباشر وأوقفت 587.246 بث مباشر لانتهاكهم إرشادات المجتمع.
الإمارات العربية المتحدة
وفي الإمارات، تم إزالة 1.051.226 فيديو مخالف لإرشادات المجتمع، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.2%، بينما تم إزالة 94% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، ما يؤكد استمرار التزام المنصة بسلامة مجتمعها. علاوة على ذلك، حظرت تيك توك 86.790 مضيف بث مباشر وأوقفت 140.295 بث مباشر كجزء من جهودها المستمرة لفرض سياسات السلامة والحفاظ على سلامة المنصة.
المغرب
أما في المغرب، فقد قامت تيك توك بإزالة 1.040.981 فيديو مخالف خلال الربع الأول من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 98.9% من المحتوى المخالف دون بلاغات المستخدمين، بينما تم إزالة 92.1% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، ما يعكس كفاءة فرق الإشراف المحلية. بالإضافة إلى ذلك، حظرت تيك توك 44.121 مضيف بث مباشر وعطلت 77.396 بث مباشر تماشيًا مع التزامها بإنفاذ إرشادات المجتمع وحماية تجربة المنصة.
العراق
سجل العراق أكثر من 10 ملايين إزالة فيديو بسبب المخالفات خلال نفس الفترة، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5%، مع حذف 95.5% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، ما يعكس أداءً قويًا في الكشف المبكر عن المحتوى المخالف. على صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 346.335 مضيف بث مباشر وأوقفت 649.551 بث مباشر لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة.
لبنان
أزالت تيك توك نحو 1.349.478 فيديو في لبنان في خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.5%. وتمت إزالة 96.9% من المحتوى المخالف خلال الـ24 ساعة الأولى، ما يعكس سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة. كما حظرت المنصة 24.795 مضيف بث مباشر وأوقفت 45.536 بث مباشر لانتهاك إرشادات المجتمع، ما يعزز التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة.
وأظهرت تيك توك حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظام الاستئناف واسترجاع المحتوى، ففي الحالات التي تم قبول الاستئناف فيها، تم إعادة نشر المحتوى المحذوف، وسجل العراق أعلى عدد من حالات الاسترجاع بـ209.291 فيديو، تليه مصر بـ144.605، ثم المغرب بـ53.525، والإمارات بـ41.148، ولبنان بـ31.880، ما يبرز التزام المنصة بمنح المستخدمين الحق في الاستئناف على قرارات الإشراف في حال اعتقدوا بحدوث خطأ، مع الحفاظ على نزاهة المنصة.
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